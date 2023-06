El delantero paraguayo Fernando Lesme fue una de las revelaciones en el futbol de Costa Rica, luego que realizara un gran trabajo con el Municipal Grecia que dirige el técnico Mauricio Wright y fue pieza fundamental para lograr salvar la categoría, por lo que todo parece indicar que tendrá nuevo club.

Lesme llegó al país tico hace dos años, en el que dejó claro que estaba interesado en jugar para la Liga Deportiva Alajuelense, equipo al que admira y por eso le gustaría defender sus colores, por lo que ante su buen torneo, algunos medios han mencionado que se de dicha posibilidad.

“Creo que hay muchos jugadores del ámbito costarricense que quieren jugar con la selección nacional de Costa Rica, conozco varios que también lo han hecho públicamente, cuando se pueda ver esa posibilidad se puede valorar, o no, dependiendo de las condiciones, entiendo que él tiene contrato por un año más con Grecia, ese tema no lo estmaos valorando, él tiene ligamen con Grecia”, dijo Ricardo Chacón, gerente de los manudos.

“Conversé con él que está realizando una prueba en México, entonces tenemos que esperar para ver cómo le va por allá … no es que no nos interese es que ese jugador no lo tenemos como prioridad, él tiene un ligamen, habría que esperar a ver cómo le va en México, si le va bien se queda allá, si viene a Costa Rica, entonces habría que valorar la opción que habría, pero con el ligamen que tiene está complicado, porque habría que ponerse tres partes”, agregó.

Por el momento, Alajuelense no tiene como prioridad tener a Lesme, pero a pesar de eso está pendiente de su situación, aunque es claro que mientras siga ligado a Municipal Grecia esto no podrá ser posible.