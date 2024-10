Este jueves, el panameño Adalberto Carrasquilla fue elegido como el Jugador del Año de la Concacaf, un premio que distingue el enorme desempeño que tuvo durante la campaña 2023/24 tanto en su selección como en el Houston Dynamo.

El mediocampista canalero se mostró sorprendido por semejante reconocimiento más allá de haber hecho méritos suficientes ya que llegó a la final de la Copa Oro 2023 con Panamá, se quedó con la distinción al mejor jugador de aquel torneo y encima después disputó las finales de la Liga de Naciones Concacaf 23/24 tras eliminar a Costa Rica en cuartos de final.

A nivel clubes, en tanto, Carrasquilla anotó seis goles en todas las competiciones y levantó su segundo trofeo de la US Open Cup al tiempo que disputó la final de la Conferencia Oeste de la MLS en la que perdió contra Columbus Crew.

Carrasquilla agradeció el premio en sus redes. (Twitter)

“Estoy contento, no me lo esperaba, siempre he sido un jugador con la mentalidad de mostrar para dar lo mejor por el equipo, este premio no es solo para mí si no para la selección que ha hecho un buen trabajo”, aseguró Carrasquilla, quien con este logro desafío además al mismísimo Keylor Navas ante los ojos del mundo.

Carrasquilla se le planta a Keylor Navas

Al haber sido elegido como el Jugador del Año de la Concacaf, Carrasquilla superó a rivales que juegan en Europa de la talla de los estadounidenses Christian Pulisic (Milan) y Jonathan David (Lille), el canadiense Alphonso Davies (Bayern Múnich), el jamaicano Leon Bailey (Aston Villa) y el mexicano Santiago Giménez (Feyenoord), entre otros.

Keylor Navas ganó este título en 2014 y 2017.

Pero además, se le plantó cara a cara a Keylor Navas, quien tiene dos reconocimientos de este tipo en su carrera y ahora Carrasquilla podría igualarlo en los próximos años. La leyenda tica fue galardonado en 2014 y 2017, mientras que en 2016 le había tocado a Bryan Ruiz.

Las últimas dos veces el premio había quedado en manos de Alphonso Davies, así que ahora Carrasquilla tiene motivos de sobra para festejar.