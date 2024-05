Pensando en contrarrestar el peso del Barcelona en el Inter Miami, otro equipo de la MLS busca armarse con ex Real Madrid como Keylor Navas.

Equipo de la MLS quiere juntar a Keylor Navas y Luka Modric con otros ex Real Madrid

Desde la llegada de Lionel Messi al Inter Miami, varios equipos de la MLS quedaron completamente opacados por el club de Florida. Más se complicó para ellos cuando se empezaron a llenar de figuras ex Barcelona como Jordi Alba, Sergio Busquets y Luis Suárez.

En búsqueda de contrarrestar esto, San Diego FC busca crear un Real Madrid en el fútbol estadounidense. Su idea es fichar a aquellos ex Merengue que quedarán libres en el mercado de fichajes de mitad de año. Uno de los objetivos será Keylor Navas.

Según informó El Chiringuito, este club está dispuesto a volver a juntar al guardameta costarricense con Sergio Ramos, Luka Modric, Nacho Fernández, entre otros. Además, hay muy buena relación entre ellos por lo que sería factible que se replique lo del Inter Miami.

“Hay alguien con mucha pasta en ese equipo que quiere fichar a estos jugadores”, revelaron en el programa español. Y no sería raro que ellos terminan aceptando, sobre todo Keylor que ha dicho que le gustaría jugar en la MLS y vivir en Estados Unidos.

¿Qué es el San Diego FC?

San Diego FC es el equipo más joven de Estados Unidos. Se creó en mayo del 2023 y recién debutará en la MLS para la temporada del 2025. Es decir, en caso de fichar por este equipo Keylor Navas debería ir a préstamo a otro o estar seis meses sin actividad.

Sus propietarios son Mohamed Mansour, multimillonario egipcio que trabaja invirtiendo su dinero, y el Sycuan Band of the Kumeyaay Nation, una tribu de indios reconocida a nivel federal del sur de California , ubicada en un área no incorporada del condado de San Diego.

Primeros fichajes del San Diego FC

Hasta ahora, solo dos jugadores ficharon para su equipo. Se trata de Jeppe Tverskov y MarcusLast Ingvartsen, ambos jugadores del Nordsjælland de Dinamarca. Los dos fueron titulares indiscutidos en esta temporada en la que terminaron cuartos en la fase regular.