Han sido días muy movidos alrededor de la Selección de Costa Rica por declaraciones de protagonistas sobre algunas decisiones que se han tomado en la Tricolor. El entrenador Walter Centeno que bien conoce la historia del fútbol costarricense, no quiso dejar la oportunidad para resaltar todo lo que piensa al respecto y dejó varias frases interesantes de cómo se están haciendo las cosas en la Selección Nacional y los posibles errores que se están cometiendo. Actualmente Costa Rica se encuentra en en el quinto lugar con seis puntos registrados. Una victoria, tres empates y dos derrotas a cuatro unidades del tercer puesto.

En conversaciones para ESPN, Walter Centeno cree que la Selección de Costa Rica quiere vivir permanentemente del pasado, pero que no todo es malo. De hecho, respaldó el trabajo que viene haciendo el profesor Luis Fernando Suárez a pesar de las críticas. Pero donde la clave es poder darle continuidad a un proceso para que la Selección Nacional pueda desarrollar un juego positivo y cumplir con el principal objetivo: clasificar a la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Walter Centeno analizó a Costa Rica

"Aquí hemos atacado a los jóvenes, esto es un equipo, aquí nos hemos visto a los viejos y los jóvenes, ¿Quién me va a decir que Jurguens, Leal, Luis Díaz, Alonso Martínez, Allan Cruz o Aarón Salazar son malos jugadores? Nada más los hemos tachado porque las cosas no funcionan entonces es muy fácil decir que les falta, dejen a esos jóvenes cinco partidos, ¿Por qué no jugaron con ellos la Copa Oro? La intensidad que anda buscando todo mundo con ellos hubiera sido diferente, hemos etiquetado a los jóvenes, les damos las responsabilidad de jugar la Eliminatoria pero no les dimos las armas, no les dimos cinco partidos", comentó Walter Centeno para ESPN.

"El fútbol evoluciona en las edades, Italia ya no usa a los mismos jugadores del 2000, para mí los que han andado en buen nivel hay que darle oportunidad. Ponga al portero Keylor Navas, ponga a Francisco Calvo que lo ha hecho bien, Óscar Duarte, Ronald Matarrita y Joel Campbell y agréguele a todos los jóvenes que le dije, la responsabilidad va a ir sobre Francisco Calvo, Óscar Duarte, Joel Cambpbell y Keylor Navas, entonces si Manfred Ugalde no anda meta a Jurguens Montenegro, si Randall Leal no anda meta a Luis Díaz, te dije como siete jugadores y no son malos, para nada", añadió Centeno sobre la Selección de Costa Rica para ESPN.

"Hay que darle la confianza al entrenador, es una pregunta muy difícil, yo no estoy dentro, yo lo veo desde afuera, tengo una perspectiva de que hay en el entorno de Costa Rica, que tampoco hay mucho pero no es como que no hay nada, estamos contra el tiempo, contra los resultados y cuando se piensa en resultados solo se juega a como salgamos”, finalizó Walter Centeno haciendo referencia al entrenador Luis Fernando Suárez.