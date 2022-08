Este jueves, Liga Deportiva Alajuelense jugó el partido de vuelta ante el Alianza FC de Panamá, correspondiente a los octavos de final del torneo Liga Concacaf, un juego que estaba casi sentenciado desde el inicio luego del 5 por 0 en el partido de ida en suelo costarricense.

Ante este escenario, Alajuelense decidió jugar con un equipo alternativo para darle descanso a sus principales figuras, una nómina llena de juventud y otros pocos con más experiencia para acuerpar y equilibrar el conjunto.

Sigue sin brillar

Entre ellos estaba el delantero panameño Rolando Blackburn, la más reciente contratación de los manudos, una que llegó con muchísimas expectativas y hasta este momento solo ha cosechado críticas y cuestionamientos por parte de la prensa y la afición.

Pero a pesar de jugar un partido "fácil", con compañeros de mucha menor experiencia y ante un rival poco exigente, el atacante, una vez más, no dio la talla y no solo no destacó, sino que además, por ratos desapareció del esquema táctico.

Tuvo pocos remates y los que tuvo carecieron de puntería o fuerza, no desequilibró, no generó peligro y no hizo mancuerna con sus colegas de ataque, en fin, otro partido para el olvido

Hasta este momento "el Toro" no ha brillado vistiendo la camisa rojinegra, a pesar de las oportunidades que le ha brindado el señor Fabián Coito. Blackburn no tiene ni un solo gol y tampoco asistencias y la paciencia empieza a agotarse.

Su raquítico aporte en el terreno de juego ya ha generado las críticas de centenas de aficionados manudos en las distintas redes sociales e incluso, periodistas costarricenses ya se han manifestado al respecto.

"Del Rolando Blackburn que vino a Saprissa, no se ha visto ni el 20% en Alajuelense", manifestó Keish Gómez, Editor General de ESPN Costa Rica.

El próximo domingo, el mundialista panameño tendrá una nueva oportunidad ante Herediano en una edición más del clásico provincial, pero si por la víspera se saca el día, no se espera mucho de él.