Saprissa vs AD San Carlos disputarán la 6ª fecha del Apertura 2022 de la Liga Promérica de Costa Rica. Entérese día, horario y por dónde ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO.

Saprissa vs San Carlos: cuándo, a qué hora y por qué canal ver EN VIVO el juego por la fecha 6 del Apertura 2022 de la Primera División de Costa Rica

Deportivo Saprissa y San Carlos volverán a enfrentarse este domingo 14 de agosto por la sexta fecha del Torneo Apertura 2022 de la Liga Promérica de Costa Rica. Los morados quieren tomarse revancha de la reciente caída 2-1 y obtener un triunfo que calme las aguas en Tibás. Mientras que los toros del norte no pueden permitirse sacar el pie del acelerador, ya que apenas 3 puntos los separan del líder del Grupo B, Puntarenas FC.

Saprissa vs San Carlos: fecha, horario, canal de TV y streaming para ver el juego

El encuentro entre Saprissa y San Carlos tendrá lugar mañana, domingo 14 de agosto, a partir de las 5:00 p.m. de Costa Rica, en el Estadio Ricardo Saprissa. Podrá verse EN VIVO y EN DIRECTO por FUTV . Y será arbitrado por Bryan Cruz (juez central), Danny Sojo (asistente 1), Leslie Macre (asistenta 2) y Pedro Navarro (cuarto árbitro).

Saprissa vs San Carlos: cómo llegan los toros del norte

El conjunto de Douglas Sequeira tuvo un difícil inicio de campeonato, en el cual cayó contra su rival directo, Puntarenas (3-0). Aunque luego mejoró: igualó 1-1 con Cartaginés, venció 2-1 a Pérez Zeledón, 1-0 a Grecia y, más recientemente, tumbó a Saprissa tras firmar un brillante primer tiempo. En él, Richard Chirino y Marcos Mena inflaron las redes a fuerza de grandes remates. "Estoy feliz por el triunfo. Era importante ganar, pero el triunfo tiene valor si el domingo sumamos", dijo Sequeira. Y agregó: “Visualizo (en Tibás) un partido muy parecido al segundo tiempo. Debo encontrarle la vuelta".

Saprissa vs San Carlos: cómo llegan el monstruo morado

Cada vez se complica más el devenir de la S, que arribó ilusionada al Carlos Ugalde, con el deseo de dejar atrás los empates con Puntarenas y Cartaginés (1-1). Pero en cambio, sufrió su cuarta caída al hilo en dicho recinto y se avivó la polémica. "El primer tiempo es una vergüenza. No jugamos a nada, no tuvimos actitud, nos ganaron los balones divididos", expuso Jeaustin Campos. Sin embargo, en el complemento reaccionaron y terminaron encontrando el descuento en los pies de Orlando Sinclair. Recordemos que Saprissa no contó con Aarón Cruz, Christian Bolaños y Fidel Escobar.

Saprissa vs San Carlos: los goles del último enfrentamiento entre ambos