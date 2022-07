En este mercado de pases, FAS sorprendió con la llegada de Santiago Carrera. Es un defensor uruguayo de 28 años que tiene mucha experiencia tanto en el fútbol de su país como en Sudamérica y Europa. Es uno de los grandes fichajes que tuvieron los Tigres en este período de transferencia.

El charrúa se destaca por ser un central con gol, lleva 12 anotados desde que debutó en el 2011. El sudamericano se formó en el River Plate de su nación, participó de la selección Sub 17 y pasó por diferentes clubes, entre ellos: Liverpool (U), Defensor Sporting, Deportivo Maldonado, Danunbio y Sudamérica, último equipo.

Pero no solo jugó en Uruguay, Santiago Carrera también estuvo en la Primera División de Argentina con Huracán y en la Serie C de Italia en el Bisceglie. Siempre le fue mejor jugando en sus tierras y no tuvo un gran rendimiento cuando realizó su carrera en el exterior. Intentará que esto se revierta con FAS.

Con su casi 1.90 metros, el defensor tiene un gran juego aéreo en ambas áreas. Es una característica importante que le servirá a los Tigres para mejorar en las pelotas paradas, un deficit importante que tuvieron durante gran parte de esta temporada. Su fichaje viene a ocupar ese detalle que faltaba.

