Jorge Luis Pinto, arquitecto de la Costa Rica que llegó hasta los cuartos de final del Mundial de Brasil 2014, asistió al Al Thumama Stadium de Doha y padeció junto al resto de los ticos allí presentes la pesadillezca e histórica goleada 7-0 que España le propinó a La Sele en el debut de ambos conjuntos en Qatar 2022.

Con el partido aún fresco en la retina, el entrenador colombiano analizó para la Revista Semana lo sucedido: "Yo no sé si son esos partidos que pasan a veces. Bayern Múnich o Manchester City han tenido esos momentos. No sé si son caídas emocionales, si son bloqueos. Pero sí, triste, porque estuvimos acompañando en la triubuna y nunca en la historia del fútbol tico ha pasado eso", dijo.

Llamado a la introspección para Luis Fernando Suárez y el equipo

"Ojalá que miren los errores, qué hay de malo, qué hay de bueno y perfeccionarlo. Seguir adelante. En el fútbol las noches son cortas y de ahí la posibilidad de olvidarlas. Ojalá que lo olviden, que reaccionen y que los partidos contra Japón y Alemania, que son bien difíciles, puedan hacer las cosas mejor", comentó.

Según el timonel de Deportivo Cali, "no es el momento de chocar y de romper más cosas. Es el momento de dialogar entre ellos, ojalá que Luis Fernando pueda tener esa conversa con el grupo y que ellos se comprometan. Lo de hoy (miércoles) me dolió. Lo que hizo España fue espectacular por virtud de ellos, no sé si por defecto de Costa Rica. Tuvo el control del partido, manejó la velocidad del juego".

"Lo siento por él, como persona, como colega. Y lo siento por el equipo, porque tengo muchos amigos que hoy jugaron y no les fue bien. Cada uno de los jugadores que estuvo en cancha deberá replantear su actitud personal, en qué están fallando, qué está pasando. Hoy vi dos equipos con una velocidad totalmente diferente y eso a Costa Rica no le pasaba", aseguró.

La afición pide su vuelta

"Es muy amable la gente que hace eso conmigo, yo también los quiero mucho. Hoy estuve en la tribuna donde estaban los ticos y les digo que perseveren, que tengan fe. Hay lógicas críticas y ojalá el equipo pueda reaccionar, tengo la certeza de que van a reaccionar y van a tener un compromiso con su país", concluyó el estratega.