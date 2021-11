La situación de Costa Rica en las Eliminatorias Concacaf está muy complicada y las posibilidades de perderse el Mundial de Qatar 2022 son grandes. Sobre esto habló Rodolfo Villalobos, presidente de la Fedefútbol, e intentó llevar calma tanto a los aficionados como a los dirigentes de los equipos ticos.

El mandamás de la Federación fue consultado por la chance de que los clubes costarricenses entren en bancarrota por la no clasificación al campeonato internacional. Además de contestar esta duda, el dirigente salió a respaldar a Luis Fernando Suárez y entendió la dificultad que tiene por delante.

“Tanto jugadores, cuerpo técnico y nosotros estamos conscientes de que es una eliminatoria rápida y complicada. Queremos pasar una navidad con la ilusión de estar más cerca de Qatar y estamos haciendo el esfuerzo necesario Nosotros confiamos de que podamos puntuar y acércanos más a la clasificación que nos hemos alejado un poco principalmente por esos dos puntos contra Jamaica que dejamos en casa”, declaró Villalobos en entrevista con ESPN.

Y agregó sobre la pregunta de la economía de los clubes: “Estoy seguro de que la estabilidad económica de un club no va a quebrar o no va a ser solvente simplemente porque la selección no clasifica a un Mundial. Si no llegamos al punto donde no se gasta más de lo que ingresa, si un club tiene problemas económicos aunque reciba el premio del Mundial que valga”.

Para finalizar, cerró: “A veces es difícil entender tanta agresividad contra los dirigentes o los jugadores si prácticamente todos deseamos el mismo objetivo. Nosotros tenemos que buscar las herramientas para buscar la clasificación y transmitir la confianza al cuerpo técnico para que puedan sacar adelante al país. Al final del día si lo logramos la clasificación es de todo el país".