Luego de cuatro años y dos títulos, Agustín Lleida cambió al Alajuelense por el Real Oviedo de España, dejando vacante el puesto de Director Deportivo. Según Bryan Ruiz, el español formó "unos cimientos tan fuertes que la persona que viene va a tener todo listo para que la Liga empiece a ganar los títulos que merece". Sin embargo, no hubo que esperar mucho para conocer que esa persona es compatriota de Lleida y se llama Antonio Solana.

El granadino es aficionado al fútbol desde niño. Sin embargo, sus condiciones no eran las mejores y por ello se dedicó a "estudiarlo y practicarlo mucho como entrenador" para luego traspolar su obsesión al ámbito univeristario. Pero para que todo ello sucediera, antes hubo un hecho que lo marcó: "Yo tendría once o doce años. Un día mi entrenador del equipo de mi pueblo me dice: 'Solana, dirígele el calentamiento a tus compañeros'. Eso me sorpendió mucho, alguien externo vio algo en mí. Desde entonces no he parado de estar en este mundo".

Esto se lo reveló en una entrevista a la Federación Andaluza de Fútbol, de la cuál es Director Metodológico. Respecto a su formación, Solano es Doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (Universidad de Granada) y Entrenador Profesional (Licencia UEFA Pro y RFEF). Precisamente, trabaja en la Federación Española de Fútbol: es docente de la Escuela Nacional —allí también funge como miembro de la Comisión Pedagógica— y brinda cursos específicos a ex jugadores que quieren recibirse de técnicos.

Su primera experiencia importante llegó en 2006, cuando entró en el Sevilla como preparador físico para luego convertirse en DT de varios esquipos. Allí conoció a Monchi, el afamado Director Deportivo que ha descubierto a, por ejemplo, Dani Alves, Ivan Rakitić, Kanouté o Gary Medel, y es el emblema de una época de bonanza del club. "Un buen día se entrevista conmigo porque quería cambiar una estructura de cantera que hasta entonces prácticamente no existía en ningún club. Y vio en mí que podía ser el director de ese Departamento de Metodología".

Luego de "diez años maravillosos", en los cuales los andaluces ganaron ocho títulos (luego vendrían más), Solano abandonó el club tras la salida de Monchi a la Roma. Rápidamente, fue contratado por el Valladolid como Asesor Metodológico del primer equipo y vivió el ascenso de los Blanquivioletas a la Primera División. Sin embargo, su estadía llegó a su fin cuando le surgió una oportunidad como formador de técnicos en la RFEF. Así es como llegamos a la actualidad, en la cual su camino y el de Costa Rica se unirán por segunda vez cuando arribe a fin de mes.

El año pasado, el ibérico brindó una breve asesoría en el Saprissa para "potenciar el manejo metodológico del club en el área deportiva en sus Divisiones Menores e incluso el primer equipo", según el comunicado de la S. Y ahora, trabajará en la vereda contraria "con muchísima ilusión, para un proyecto que para mí es muy importante a nivel personal y profesional". El objetivo es claro: "Ganar campeonatos, que la academia siga siendo la academia referencia a nivel del país". El expertise está. ¿Podrá lograrlo?