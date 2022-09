La partida de Agustín Lleida de Liga Deportiva Alajuelense aún sigue generando noticia en el medio deportivo costarricense; esta mañana el club rojinegro presentó a su reemplazo en el puesto y a su vez, Lleida asumió oficialmente su nuevo cargo en el Real Oviedo de España.

Lleida se convirtió -oficialmente- este jueves, en el nuevo Gerente Deportivo del Real Oviedo, equipo de la segunda categoría del fútbol español y a su cargo quedará todo lo concerniente a materia deportiva del club, desde contrataciones, hasta desarrollo de ligas menores.

El CAR, su gran orgullo

En su discurso de bienvenida, el exalajuelense hizo un breve recorrido de sus experiencias profesionales, dentro de las las que mencionó su trabajo en el Pachuca de México y por supuesto, en Liga Deportiva Alajuelense.

"He tenido un recibimiento muy bueno y me he encontrado con mucha gente muy buena, conozco también lo que es Pachuca y conozco los objetivos del equipo, estoy muy ilusionado de estar acá en el Real Oviedo" declaró Lleida en su llegada.

Pero además sacó pecho de su paso por Alajuelense y con mucho orgullo mencionó al Centro de Alto Rendimiento (CAR) al que hizo referencia coo un proyecto que desarrolló prácticamente desde los planos.

"Fui director de fútbol base en Costa Rica, me tocó diseñar una Ciudad Deportiva desde casi los planos, pasé a ser director deportivo y ahora paso a ser director general, por eso mi perfil es más deportivo y pasaré a tener más relación con el área deportiva, pero teniendo más contacto con todas las áreas del club" agregó Agustín.

El mediático gerente parece apuntar a emular en España lo realizado en suelo costarricense, y no tuvo reparos en decir que es muy probable que se avance en tema de infraestructura en su nuevo club de España.

"Seguramente junto con los directivos del Real Oviedo tendremos el objetivo de crecer en infraestructura y vamos a valorar a medio plazo crecimiento a nivel de infraestructura. Oviedo es un reto muy atractivo y que vamos a disfrutar mucho" indicó el exmanudo.

Actualmente, su nuevo club se ubica en la casilla 10 del torneo ibérico tras acumular 8 unidades en 5 presentaciones.