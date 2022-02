La derrota de Alajuelense a manos del ahora líder Sporting no deja de tener eco y las secuelas a nivel mediático no dejan de encontrarse en cada rincón de los espacios deportivos y las redes sociales; no es para menos, los rojinegros han hecho una enorme inversión pero los réditos deportivos no llegan como se esperan.

Luego del pitazo final, uno de los protagonistas que atendió las consultas de la prensa fue el experimentado defensor alajuelense Giancarlo "Pipo" González, al que se le consultó por las razones que han llevado al equipo rojinegro a enlazar dos derrotas al hilo.

¿Rivales con ganas de mostrarse?

"...todos los equipos vienen a jugarse la vida contra nosotros porque tenemos CAR y todos quieren estar aquí, eso es bonito porque estamos en un club donde todos quieren estar " dijo a la prensa González.

Sin embargo, el dos veces mundialista también reconoce la responsabilidad del grupo en el terreno de juego: "somos conscientes de que tenemos que mejorar, todos aquí estamos metidos en un saco, estamos pasando un momento duro, eso no se puede esconder, pero de aquí solo se sale con trabajo..."

Posteriormente, el zaguero señaló que las instalacones con las que cuenta la Liga así como las condiciones que se brindan ahí son elementos que atraen a los jugadores del torneo local y eso hace que se esfuercen demás por sacar una victoria.

Ahora, los rojinegros tienen la obligación de darle un giro a su sutuación en el próximo partido ante Jicaral, equipo que viene motivado luego de robarle puntos al Herediano en casa florense este jueves. Mientras tanto, los erizos se ubican en la tercera casilla con 9 puntos, detrás de Guadalupe y el líder Sporting