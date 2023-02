Aún a pesar de los presentes antagónicos que viven Nottingham Forest y Manchester City, Pep Guardiola no dudó en resaltar los virtudes del rival al que visitarán este domingo 18 de febrero, a las 9:00 horas de Centroamérica, por la jornada 24 de la Premier League. Aunque también puso el foco en la figura de los Tricky Trees de los últimos dos partidos: Keylor Navas.

Para el ex técnico del Barcelona, su equipo atraviesa un buen presente. Sin embargo, no el que le gustaría: "Llegar con impulso es ganar diez juegos al hilo, no nos ha sucedido esta temporada. Perdimos hace tres partidos atrás en el norte de Londres, contra el Tottenham", dijo en rueda de prensa. Luego de dicha derrota (1-0), el City se repuso venciendo 3-1 al Aston Villa y al Arsenal.

Ahora comparten la cima del certamen con los Gunners, con 51 puntos, por lo que quieren llevarse el triunfo en un terreno que Guardiola sabe hostil, City Ground: "Tendremos que prepararnos mentalmente para enfrentar a un equipo que perdió uno de los últimos seis juegos en su casa, ante su gente", resaltó. La caída en cuestión fue el 3-0 ante Manchester United previo a la llegada de Navas.

Keylor Navas, un guardameta de jerarquía

Pep tuvo palabras elogiosas cuando se le consultó por el guardameta tico, quien brilló en el triunfo 1-0 ante Leeds United y también tuvo un buen papel en la derrota 2-1 contra Fulham. "La verdad es que jugó en finales de Champions League. En equipos donde hay que ganar, ganar y ganar (PSG y Real Madrid). Cuando eso sucede y vas a un equipo como el Nottingham Forest, la mentalidad que adquieres es una gran ayuda en el camerino", aseguró.

Recordemos que Navas y Guardiola se enfrentaron por única vez en la serie de semifinales de la Champions 2020-21 que terminaron ganando 4-1 los Citizens. El guardemata costarricense fue titular en ambos partidos: la ida, en París, terminó 2-1 y la vuelta, en Manchester, 2-0.