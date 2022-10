Bryan Ruiz fue uno de los hombres más seguidos en la semifinal de vuelta entre Alajuelense y Saprissa, esto debido a que podía ser uno de sus últimos partidos en la Liga Nacional y así fue, luego que el Monstruo Morado lograra ganar 2-0. Para el capitán manudo, la eliminación fue un fracaso y ahora se enfoca en la Liga Concacaf, además de no esconder su nostalgia por cerrar su carrera de esta manera.

"Cuando llega el final de un torneo y la Liga no lo gana, fracasa. La Liga Concacaf es un campeonato aparte. Hay que reconocer que a nivel nacional fracasamos al no estar en la final y ganarla. Hay que levantar la cabeza y pelear por el campeonato", dijo Ruiz sobre perder la serie ante el Monstruo Morado.

"Hemos tenido un semestre irregular, complicado, hemos luchado para estar donde estamos, Saprissa hizo mérito en ambos partidos, allá (en el Morera) hicieron un buen resultado, hoy sí fueron superiores y al final merecido para ellos, para nosotros es triste no poder clasificar a segunda ronda", agregó.

Sobre disputar su último juego a nivel nacional comentó: “Es un poco nostálgico cerrar un ciclo de campeonato nacional que inició con un sueño y cerrarlo hoy es parte de la carrera de un jugador. Estoy contento con la carrera a nivel nacional, cerramos con una eliminación y felicitar al Saprissa. Se hizo todo lo posible y no se logró, estoy viviendo un sueño, quiero agradecer a la familia por el apoyo y de los aficionados de toda Costa Rica”.

"Es lo normal, en un clásico siempre va a existir esa rivalidad y esa gana de que el equipo rival pierda, a pesar de que habrá algunos que no me apoyan del equipo rival, la mayoría reconoce la carrera que he tenido. Le agradezco a todas las personas que me han apoyado", cerró el capitán acerca de los silbidos que recibió por parte de los seguidores de Saprissa.