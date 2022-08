La Selección de Fútbol de Costa Rica vivirá en Qatar 2022 su sexta experiencia mundialista, la tercera de manera consecutiva. La Sele ha logrado salir adelante en una complicada campaña de Eliminatorias, adueñándose del cuarto puesto en el Octogonal Final y venciendo con lo justo a Nueva Zelanda en el repechaje intercontinental.

Desde Fútbol Centroamérica, decidimos entrevistar a 31 periodistas deportivos de las otras naciones que (junto a los ticos) participarán de la cita máxima. La pregunta, para todos, fue la misma: "Del 1 al 32, donde el 1° sería el máximo candidato a salir campeón y el 32° sería el menos probable, ¿Dónde ubicarías a Costa Rica y por qué?".

Europa (UEFA)

Alemania (Christopher Michel - Sport1)

La estrella de la selección de Costa Rica está en el arco: Keylor Navas. De otro modo, el equipo no es muy conocido en Europa. Bryan Ruiz es recordado por el Mundial de 2014, pero ahora tiene 26 años. Joel Campbell estaba de gira por media Europa en ese entonces, y a sus 30 ya no es más una estrella de goleo. Algunos de los demás jugadores son muy jóvenes y se desarrollan en casa. En un grupo con Alemania, España y Japón, avanzar sería probablemente LA sensación del Mundial 2022.

Para mi, solo Arabia Saudita y Qatar serían más débiles (en los papeles). Es difícil imaginarlos ganando incluso un partido en esta zona. Es por eso que digo que, de los 32 equipos, Costa Rica estaría entre el 28 y el 30.

Bélgica (Ben Helson - Le Soir)

Creo que Costa Rica está detrás de Sudamérica, Norteamérica y Europa; pero pueden causar problemas contra la mayoría de los equipos de África (excepto Senegal probablemente) y Asia (excepto Japón, diría). Es difícil decir (un ranking) y creo que Costa Rica mostró en el pasado que pueden sorprender a todos. Aún así, si tomas el verdadero potencial, diría que alrededor del 26°.

Croacia (Ižak Ante Sučić - Germanijak)

En mi opinión, Costa Rica está alrededor del 25° puesto. Lo pondría por encima de Qatar, Arabia Saudita, Ecuador, Túnez, Canadá y Marruecos. Lo posicionaría muy cerca de Japón, Irán y Australia (esos cuatro equipos no podría ordenarlos)

Dinamarca (Troels Bager Thogersen - Tipsbladet)

Diría que 28°. Es realmente difícil de pensar; podría ser 31, podría ser 24. Así que, los motivos: Todavía creo que Costa Rica tiene varios jugadores buenos. Soy un gran fan de Keylor Navas, que está a un gran nivel internacional; Joel Campbell es un buen delantero y hay varios jugadores (tal vez extremadamente) experimentados en la plantilla. Pero cuando se trata de un nivel alto consistente, Costa Rica no es el equipo que fue en pasadas Copas del Mundo. Sus eliminatorias no fueron impresionantes, ni la victoria contra una Nueva Zelanda un tanto limitada.

Algunos de los jóvenes jugadores que están aún en los mejores equipos de Costa Rica deberán dar un siguiente paso para demostrar si La Sele puede igualar el 2014. Todavía creo que la experiencia hace a Costa Rica mejor que Arabia Saudita, Qatar y tal vez una débil Australia o una Canadá novata, pero eso es todo.

España (Lucas Cárdenas Utrilla - Bolavip)

25°. Será un Mundial de proyectos y el de Costa Rica atraviesa momentos de transición. La vieja guardia del 2014 llegará al final del camino, mientras nuevos nombres tendrán su primera vez en una cita de estas dimensiones. Si bien es cierto que los Ticos llegarán con más experiencia que otras selecciones como Qatar, Ecuador o Australia a la Copa del Mundo, el camino por las Eliminatorias en Concacaf mostró una línea de crecimiento que parece de momento inamovible.

Soñar con pasar una fase de grupos, en uno conformado por Alemania, España y Japón parece imposible, pero el no tener nada que perder puede ser el mejor aliado de un proyecto que, liderado por Luis Fernando Suárez, todos quieren ver hasta dónde puede competir en Oriente Medio.

Francia (Nabil Djellit - France Football y L'Equipe)

28°. Costa Rica se posiciona con equipos como Tunez, puede que Qatar... Han tenido que clasificar al Mundial mediante el repechaje en unas eliminatorias no muy competitivas.

Gales (Paul Abbandonato - Sport WalesOnline)

27°. Es difícil encasillar a Costa Rica, son un poco desconocidos aquí en Europa. Si bien hicieron un trabajo brillante en Brasil 2014, es difícil imaginar que obtenga mucha alegría de España y Alemania esta vez, mientras el empate es tal vez la mejor opción ante Japón.

Cuando eres situado en un grupo con selecciones super-poderosas como España y Alemania, tus oportunidades de avanzar son bastante limitadas me temo. Pero siempre nos gusta ver a los menos favoritos triunfando, así que muchos neutrales estarán apoyando a Costa Rica.

Inglaterra (Oliver Kay - The Athletic)

Iré por el 25°. Es muy difícil medir a los equipos de América (Sur, Centro y Norte) contra los europeos antes de un torneo, particularmente luego de los últimos años, donde ha habido muy pocos amistosos intercontinentales debido al Covid.

Desde la distancia, basado en sus dificultades en las Eliminatorias, siento que Costa Rica probablemente no sea tan fuerte como en 2014. Están en un grupo muy difícil junto a España y Alemania, pero son capaces de clasificar. Sorprendieron a todos en 2014 ganando una zona muy complicada, así que pueden hacerlo de nuevo.

Sin embargo, cuando me refiero a que son "capaces" hablo sobre clasificar y sorprender a todos otra vez, y no de liderar el grupo (lo que no es muy probable).

Países Bajos (Mike Verweij - Telesport y De Telegraaf)

Creo que avanzarán a la ronda de eliminación directa. Quedarán entre los 16 mejores.

Polonia (Dominik Piechota - Newonce Sport)

Con todo respeto a la selección de Costa Rica, yo la ubicaría en el puesto 27 junto a selecciones como Australia, Túnez o Arabia Saudita. Tienen figuras fantásticas, como Keylor Navas; Oscar Duarte y Joel Campbell, pero le faltan más jugadores de clase mundial para ubicar más alto a este equipo.

Necesitó del repechaje para entrar a la Copa del Mundo. Tiene un grupo difícil y jugará al máximo contra Japón por el tercer puesto, pero tuve la oportunidad de narrar los partidos de Japón en la tele y hoy en día me parece un equipo un poco más disciplinado tácticamente. Costa Rica tiene pasión, experiencia en grandes torneos y carácter, pero la fuerza real del equipo no me impresiona tanto. Aunque voy a apoyar este equipo y tengo los dedos cruzados por Costa Rica, creo que terminará este torneo en la fase de grupos.

Portugal (David Novo - Diario Record)

27°. Por supuesto, Costa Rica no es uno de los equipos más fuertes en el Mundial, pero creo que están por encima de otros. El grupo será realmente difícil con España y Alemania, pero uno nunca sabe. Todos recordamos el Mundial de 2014 donde Costa Rica alcanzó los cuartos de final contra todos los pronósticos.

Serbia (Vladimir Novakovic - Sport Klub)

Posición proyectada: 22. Los Ticos tuvieron otra vez poca suerte con el sorteo, con el Grupo E siendo el único con dos equipos de gran nivel como España y Alemania. A la hora de salir de la zona, es difícil mirar más allá de los dos favoritos. Para empeorar las cosas, ambos estarán muy alertas por las pequeñas decepciones en las competiciones recientes. Con sus actuales entrenadores e incluso planteles balanceados, tanto España como Alemania están bien equipados ante contratiempos, como lesiones o pérdida repentina de forma.

Eso deja a Costa Rica y Japón en la pelea por el tercero. Ambos equipos han sido inestables al inicio de las Eliminatorias, previo a una dramática mejora (ambos terminaron sus campañas con 19 puntos en sus últimos siete juegos). Las similitudes no terminan ahí. Ambos equipos contarán con una camada de jugadores experimentados y treintañeros, algunas de sus principales estrellas apenas han jugado en la última temporada y ambos dependen en gran medida de su defensa, careciendo de goleadores prolíficos (tanto Campbell como Minamino tienen que levantar su juego en circunstancias adecuadas).

El inicio del partido al mediodía representará un duro desafío para los ticos (4 AM en Centroamérica vs. 7 PM en Japón), pero todavía estoy levemente a favor del equipo de Concacaf. Para ser franco, tengo más confianza en Suárez que en Moriyasu. Hay otra cosa, Japón siempre ha prosperado con los extremos, mientras tiende a luchar contra la oposición en mitad de campo. Una victoria en ese juego debería ser suficiente para situar a Costa Rica entre el 20 y el 25, y el resto son conjeturas.

Suiza (Stefan Renna - Radio Television Suisse)

Para mi, Costa Rica puede colocarse en la plaza 24. Pienso qué hay 7/8 equipos con menos cualidades en Qatar. Sin hablar del grupo de Costa Rica, uno muy difícil, pienso que los Ticos tienen ya bastante experiencia en las grandes competiciones y sobre todo un portero de clase mundial, lo que para mi es muy importante en una Copa del Mundo.

SUDAMÉRICA (CONMEBOL)

Argentina (Juan Pablo Varsky - Bolavip y embajador de Futbol Sites Playmaker)

Costa Rica le enseñó al mundo futbolero a no subestimarla. El tatuaje de lo que logró en Brasil 2014 es indeleble. Aún conserva parte de esa estructura, importante dentro y, fundamentalmente, fuera de la cancha. Es un intangible imprescindible para trascender en una Copa del Mundo. Navas y Ruiz son banderas más allá de los minutos de uno y otro.

Le toca una zona con dos de las mejores selecciones del Planeta, al menos por recursos potenciales. El arranque ante España será determinante. Si logra rescatar puntos ante el equipo de Luis Enrique, sus opciones crecerán. Que el examen de cierre sea ante Japón puede ser una gran noticia. Creo que la expectativa de máxima es un segundo puesto en la zona por sorprender a España en la apertura de grupo. Eso le posibilitaría cruzarse en octavos contra Bélgica o Croacia. Sin embargo, la mejor ruta de diagnóstico futbolero es aplicar la lógica. El tercer escalón en el grupo, el puesto 20º en la general.

Brasil (Paulo Ribeiro da Silva - Bolavip Brasil)

Francia desembarca en Qatar buscando su bicampeonato, hazaña lograda por última vez por la selección brasileña en la conquista de las ediciones de 1958 y 1962. El actual campeón Mundial es sin dudas el favorito para quedarse con el trofeo. Didier Deschamps cuenta con un plantel de peso con figuras como Paul Pogba, Raphael Varane, Antoine Griezman, N´Golo Kanté y una dupla que promete meter miedo en los adversarios: Mbappé y Benzemá.

Por otro lado, tenemos a Costa Rica el último seleccionado para el Mundial. En su sexta participación y tercera consecutiva Los Ticos mostraron mucha valentía frente a Nueva Zelanda, luego de un buen cierre en las Eliminatorias Concacaf.

Los dirigidos por Luis Fernando Suárez estarían entre los últimos del ranking en el puesto 29, apenas después de Túnez, Arabia Saudita y Qatar. A pesar de la seguridad en campo, Costa Rica no tiene el poder ofensivo de otros seleccionados, principalmente cuando lo comparamos en el Grupo E junto a España, Alemania y Japón. Sin embargo, tienen jugadores con experiencia en mundiales, un gran poder defensivo y la figura de Navas que pueden complicar a cualquier adversario.

Ecuador (José Luis Santa Cruz - Bolavip Ecuador)

Pongo a Costa Rica en el puesto 20 por el grupo que tiene, ya que será muy complicado que clasifique a los octavos de final y, aunque creo que puede superar a Japón, hay selecciones que quedarán fuera en grupos con más puntos que Costa Rica. El grupo de jugadores viene de un proceso largo y con un DT experimentado como Suárez pueden complicar a sus rivales.

Uruguay (Alberto Kesman - La Oral Deportiva)

No sabría decirte el número de la posición en tabla de 32 equipos, pero por antecedentes y rivales creo que en su grupo no pasa a segunda ronda, ya que pienso que serán España y Alemania los que sigan. Pero esto es fútbol y las sorpresas siempre están aunque en este caso se ve muy difícil.

Norteamérica (CONCACAF)

Canadá (Harjeet Johal - Daily Hive)

Ubicaría a Costa Rica en el 27°.

Estados Unidos (Kelvin Loyola - Bolavip US)

Pongo a Costa Rica en el puesto 25, creo que es un grupo muy difícil para los Ticos. Jugar contra España y Alemania en la primera ronda es lo peor que le pudo tocar. Creo que deberían ser más que Japón y, para una camada de futbolistas en su último mundial, es terminar de la mejor manera.

Salir de este grupo para Costa Rica sería muy bueno, pero su fútbol que lleva mucho tiempo clasificando a mundiales tiene que empezar a mirar hacia el futuro y planificar bien qué quiere hacer en ellos. Ya no basta con solo ir y ser eliminado en primera ronda.

México (Alejandro Alfaro - Bolavip MX)

A Costa Rica lo pondría en el lugar 26. No es la mejor versión de su Selección que han llevado a la Copa desde hace algunas ediciones y lo veo en un nivel bajo en ese sentido.

ASIA (AFC)

Arabia Saudita (Abdulmohsen Algabbani - BeIN Media Sport)

Creo que 24°. Gran actuación en 2014 y 2010, pero no se repetirá.

Australia (Ed Jackson - Australian Associated Press)

En términos futbolísticos no diría que Costa Rica es uno de los equipos más débiles de la Copa del Mundo, pero compartiendo grupo con Alemania; España y Japón, estaría muy sorprendido si logran avanzar de fase.

Todos sabemos que Alemania y España son grandes selecciones, mientras Japón es un equipo bendecido por la plenitud de sus jóvenes talentos que se desempeñan a lo largo de las mejores ligas europeas. Se han vuelto mejores y mejores con el progreso de las eliminatorias asiáticas, así que será un duro oponente.

Si tuviera que otorgarles un ranking, diría que probablemente están en el 30° sobre 32.

Corea del Sur (Kim Dae-Ryeong - Korea Football News)

Creo que Costa Rica está alrededor del 26, y que los equipos por debajo son Arabia Saudita; Qatar; Ecuador; Camerún; Túnez y Australia. Costa Rica fue un equipo fuerte hasta la última Copa del Mundo, pero jugadores como Oviedo; Ruiz y Borges están envejeciendo y no se han visto muchos jugadores prometedores para seguir.

Obviamente hay jugadores buenos como Contreras en el certamen doméstico, pero creo que lo más importante en la Copa del Mundo es la experiencia en Europa. De todos modos, Costa Rica no tiene tantos jugadores en Europa como en el pasado, y creo que será una debilidad en esta competición. Finalmente, como surcoreano, deseo que Aguilar y Moya puedan ser incluidos en la nómina para la Copa del Mundo.

Irán (Hatam Shiralizadeh - Tasnim News)

Los pondré en el 24° lugar. Creo que Costa Rica es un equipo fuerte, con jugadores como Keylor Navas y Bryan Ruiz. Costa Rica está en el grupo de la muerte, el más difícil, así que tienen una misión imposible en Qatar, pero nunca digas nunca. Son el caballo negro y pueden sorprender a Alemania y España en el Mundial de 2022. Veremos que pasa, pero yo creo en los milagros. Buena suerte a Keylor Navas y sus amigos.

Japón (Dan Orlowitz - The Japan Times)

Tal vez 22°. Creo que hay varios equipos en este torneo a los que Costa Rica esperaría que les gane, pero probablemente muchos más con los que tendría problemas.

Qatar (Mitch Freeley - BeIn Sports)

Diría que los ticos están alrededor del 17. Tienen un equipo más envejecido, pero tienen la experiencia de la Copa del Mundo. Eso lo demostraron en el repechaje intercontinental contra Nueva Zelanda.

ÁFRICA (CAF)

Camerún (Romaric Etong - AllezLesLions)

25°, por encima de Camerún, Ecuador, Ghana, Túnez, Canadá, Australia y Arabia Saudita. La razón es simple para mí: Costa Rica es un buen equipo. Son uno de los países capaces de generar una sorpresa como en 2014. Tuvieron una gran Eliminatorias venciendo a grandes selecciones como Estados Unidos y Canadá; y empataron contra México.

No son los favoritos, pero no deberían ser subestimados. El fútbol norteamericano está empezando a volver al ruedo, y creo que lo harán bien en la próxima Copa del Mundo. Si las cosas siguen evolucionando de esta manera, seré incluso más optimista en 2026.

Ghana (Joseph Agbobli - MX24)

Fueron el último país en clasificar al Mundial de este año en Qatar, mostrando claramente la gran misión que Costa Rica enfrentó. A pesar de alcanzar la fase final del Mundial en seis ocasiones en su historia, pongo a la nación centroamericana en la 25ta posición para conseguir el trofeo.

Aunque su pésima actuación en la edición 2018 de Rusia seguiría fresca en la mente de la mayoría de los costarricenses, tampoco podemos olvidar lo hecho en Brasil 2014 cuando llegaron a cuartos de final, terminando líderes de un grupo que incluía a Uruguay; Italia e Inglaterra, antes de vencer a Grecia por penales en los octavos y perdiendo por esa misma vía ante Países Bajos. Costa Rica puede no tener más algunos nombres familiares, pero con la experiencia del delantero ex-Arsenal Joel Campbell y otros jugadores claves podrían ser fundamentales, tanto como su unión y voluntad de morir por el escudo.

Situados en el Grupo E junto a la campeona del mundo en 2010, España; la tetra-campeona Alemania y Japón, la misión puede parecer imposible, pero creanme, Costa Rica siendo el menos favorito de esta zona puede impulsar una sorpresa masiva como la de hace ocho años. Los ticos deberían estar esperanzados, pues hay una luz al final del tunel.

Marruecos (Oumeïma Er-rafay - Le 360)

Diría que en el Top 20. Costa Rica podría definitivamente llegar a cuartos de final. Es su tercera Copa del Mundo seguida y empezaron su campaña de Eliminatorias en junio de 2019. Los últimos en llegar a Qatar, pero definitivamente no los primeros. Asumo que intentarán olvidar la Copa Oro 2021. Tienen veteranos como Keylor Navas, Bryan Ruiz y Celso Borges en los que apoyarse. Definitivamente pueden causar problemas en el Grupo E.

Senegal (Babacar Ndaw Fayé - Emedia)

Costa Rica tiene un gran equipo, con una generación que ha vuelto dos veces a la Copa del Mundo y eso es algo muy bueno. Todos recordamos las paradas de Navas y los goles de Joel Campbell. Si ellos han regresado, es porque lo han merecido.

Túnez (Dhaifallah Abdesslam - Radio Mosaique FM)

25°. Creo que Costa Rica es un equipo de tercer nivel del Mundial de Qatar. Será un logro importante si consiguen avanzar de la fase de grupos.