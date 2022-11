Luis Fernando Suárez y la Selección de Costa Rica están listos para debutar en la Copa del Mundo ante Qatar. Será el sexto Mundial para los costarricenses y el objetivo será uno solo: trascender y superar lo realizado en Brasil 2014 cuando llegaron hasta los cuartos de final. Recordemos que comparten el Grupo E junto a España, Alemania y Japón. Si bien no son favoritos para avanzar de ronda, ya los centroamericanos saben lo que es estar en un escenario que no les favorece y donde no tienen nada que perder.

Cómo le ha ido a Costa Rica debutando en mundiales

Italia 90

La primera vez que Costa Rica, clasificó a un certamen orbital, fue en Italia 90, la Sele, estuvo dirigida por el yugoeslavo, Bora Milutinović, y compartió grupo con Brasil, Escocia y Suecia. En el debut se vieron la cara antes los británicos, a los que derrotaron por la mínima diferencia en Génova con un tanto de Juan Arnoldo Cayasso.

Corea - Japón 2022

Tras 12 años de ausencia, Costa Rica regresó a un mundial que por primera se llevó a cabo en territorio asiático. En su debut vencieron 2-0 a China con tantos de Ronald Gómez y Wilber Wright e igualaron 1-1 frente a Turquía para sumar cuatro puntos que no les bastó para clasificar la siguiente fase.

Alemania 2006

En esta oportunidad desde Alemania, los centroamericanos hicieron parte del Grupo A junto con Ecuador, Polonia y Alemania, con el que debutó con derrota 4-2. Fue el mundial más flojo de Costa Rica, dado que no sumó ningún punto tras perder los tres encuentros.

Brasil 2014

Hasta los momentos esta es la mejor presentación que ha tenido la Selección de Costa Rica en la historia de los mundiales. En su debut los tico vencieron (3-1) a la selección de Uruguay derrumbando todos los mitos y llegando hasta los cuartos de final.

Rusia 2018

Costa Rica no pudo emular lo hecho en Brasil 2014. Solo pudo sumar un punto en la fase de grupos tras caer en el debut 1-0 ante Serbia, después 2-0 con Brasil y empató a dos tantos ante Suiza.