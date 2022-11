Las lesiones han sido una verdadera pesadilla en esta previa del Mundial de Qatar 2022, golpeando a muchas selecciones dejando a varias figuras sin poder estar en esta cita mundialista. En esta oportunidad, Álvaro Morata de la Selección de España, se perdería el primer encuentro ante la Selección de Costa Rica el próximo 23 de noviembre.

Álvaro Morata no entrenó con a la par de sus compañeros en la sesión de entrenamiento de este domingo, la antepenúltima antes del debut de la selección ante Costa Rica. El delantero del Atlético de Madrid tiene un fuerte constipado y problemas intestinales, lo que le impidió estar con el resto del grupo.

¿No llega Morata ante Costa Rica?

Recordemos que Álvaro Morata no jugó ante Jordania por unas molestias en la cadera y fue en el primer entrenamiento en Qatar cuando se incorporó al grupo. Si bien Luis Enrique no está angustiado por el estado físico del jugador, sí pudiera perderse el primer encuentro del Mundial por la falta de ritmo que arrastra el futbolista.

Sobre este escenario, si Morata no llega al estreno al cien por cien, la titularidad apunta que será para Marco Asensio. No como falso nueve, expresión que no le gusta a Luis Enrique, sino como delantero con otras cualidades diferentes a las que tiene Álvaro. Es importante resaltar que Morata es el único nueve referencia que tiene la selección nacional.