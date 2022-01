La salida de Marcel Hernández de Alajuelense estuvo muy lejos de ser prolija y en buenos términos. El futbolista cubano se mostró muy molesto con Agustín Lleida, director deportivo de los Manudos, por la plática que tuvieron antes de marcharse y se refirió a la posibilidad de haber sido traspasado a Saprissa.

En la conferencia de prensa que dio en su presentación en Cartaginés, el delantero contó que buscó irse de los Manudos con el pase en su poder y no a préstamo como terminó desvinculándose. El motivo de esto fue porque desde la dirigencia temían que se marche a los Morados.

“Todo se dio muy rápido, recibí un día la llamada de Agustín donde me dio las opciones que tenía y no lo tomé bien porque fue un impacto para mí, entonces una de las opciones que me dio fue la opción de Cartaginés, entonces yo le dije ‘me das una tercera opción, el finiquito y yo decido donde voy’ y hasta ahí hablamos sobre ese tema y él me dijo ‘el finiquito no es una opción porque sabemos que puedes ir a Saprissa’”, contó Marcel.

Y para agregar fue muy directo con la posibilidad de poder pasar en un futuro cercano al conjunto dirigido por Iñaki Alonso: “Obviamente, sabemos que puedo ir a Saprissa, no está hoy el ofrecimiento. Está desde el primer torneo que llegué al país, eso es una realidad”.

Más allá de esto, Marcel Hernández ya se enfoca en Cartaginés e intentará repetir lo que hizo en torneos anteriores. La mejor versión del atacante cubano se la vio en los Brumosos y podría repetirse si lo acompañan bien en la delantera. No será fácil igual, el conjunto de Cártago viene mal y debe levantar.