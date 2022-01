El mercado de pases previo al Clausura 2022 de la Liga Promérica de Costa Rica empieza a dejar sus primeras bombas. Grandes fichajes han tomado lugar en los primeros días del año, tal como el regreso de Marcel Hernández al Club Sport Cartaginés desde la Liga Deportiva Alajuelense.

El cubano, cuyo retorno es a préstamo, fue presentado este viernes junto a la otra gran incorporación reciente: Michael Barrantes. Ambos debieron comparecer en la respectiva conferencia de prensa, debiendo responder el caribeño a varias consultas acerca de los términos en que salió del conjunto erizo.

"Ellos tomaron una decisión entre el cuerpo técnico y la directiva (...). Nos miramos a la cara y nos dijimos las cosas como son", expresó primeramente el centrodelantero, quien confesó que "cuando Agustín Lleida me llamó para decirme de la decisión a la que llegaron, no la tomé bien. Fue un impacto para mí".

"Estoy muy agradecido con lo que viví en Alajuelense, y el apoyo que recibí de gran parte de la afición", manifestó el atacante, que aclaró que su salida no se debe a "temas disciplinarios, en lo absoluto" y que no considera "que me haya quedado grande la camiseta. No es fácil haber participado directamente en 33 goles durante un año".

"Tengo mucha expectativa en este regreso. A Cartaginés le tengo un amor inmenso", precisó sobre su sentir con la institución brumosa. "Es una especie de revancha grande", apuntó. Finalmente, en cuanto a las palabras de Lleida sobre las ofertas en Asia, indicó: "No tengo el apuro de irme ya".