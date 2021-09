Luis Marín no puso excusas ante el fracaso de Alajuelense

La Liga Deportiva Alajuelense ha estado en el ojo del huracán en este último día, luego que ayer fuera eliminado de manera sorpresiva de la Liga Concacaf 2021 ante el modesto Guastatoya de Guatemala, que actualmente tiene una racha de 9 partidos sin ganar y es colero en el campeonato de la liga chapina.

Uno de los más cuestionados ante esta eliminación es el entrenador Luis Marín, quien tuvo que comparecer ante los medios de comunicación y no dudó en decir que este resultado es un fracaso, que no había excusas por quedar fuera de la competición y también indicó que por el momento no se ha mencionado nada sobre su cargo.

"Ha sido un fracaso para nosotros. Desgraciadamente es un fracaso grande, no va acorde con la Liga Deportiva Alajuelense. No hemos conversado (posible destitución), es una pregunta que no puedo responder, sólo que yo seguiré trabajando hasta que mis jefes decidan otra cosa", dijo el estratega de los manudos.

Acerca del poco rendimiento en los partidos importantes en lo que va de la temporada opinó: “No sé, tendríamos que hacer un análisis más profundo. Lo que si tenemos que aceptar es que es un ridículo para nosotros, un gran fracaso deportivo eso no lo podemos ocultar y no lo vamos a ocultar"

“Es un golpe que no esperábamos, que definitivamente no es un resultado acorde con el equipo. La palabra fracaso y ridículo cabe perfectamente, nosotros lo aceptamos", dijo resignado Marín, de quien se ha cuestionado su desempeño como técnico en las últimas horas.