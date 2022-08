El Club Sport Herediano se alista para el compromiso internacional de Liga Concacaf 2022 ante el Pacific FC de Canadá, cotejo de octavos de final que se disputará el próximo martes 16 de agosto a las 8:00 PM en el Westhills Stadium de Columbia Británica al oeste del país.

Precisamente, el entrenador costarricense de la escuadra florense, Hernán Medford, reconoció que el actual campeón de la Canadian Premier League será un rival muy difícil, sin embargo, advirtió que irán con todo por la victoria, a pesar del pesado viaje.

"Es un viaje largo, pero no es excusa. Motiva ir a jugar Concacaf, entonces todo lo tenemos bien planeado. Esperamos llegar al 100% del viaje allá para poder jugar bien. Bueno, así es porque se dio así, pero para los que van por Estados Unidos y para los que van por México es igual de cansado", declaró el estratega sobre la travesía que hizo la delegación de jugadores y cuerpo técnico.

Medford agregó: "Es un viaje larguísimo, es un viaje de casi 24 horas, pero así es. No es excusa para ir a buscar el triunfo allá. Un partido muy difícil. Es un equipo que juega muy bien. Así lo voy a decir es un equipo sumamente complicado, pero eso no quita que nosotros no podamos ir a buscar el partido".

Pacific FC

Este es un equipo fundado hace cuatro años y están frente a su primera competencia internacional, a la que clasificaron tras coronarse en la Liga Premier canadiense, destronando al Forge FC, que había ganado en el 2019 y 2020, tras la fundación de la liga. Además, como dato curioso, el máximo anotador del Pacific es el mexicano Alejandro Díaz, quien viene de marcar 12 anotaciones la campaña anterior.