España es una de las selecciones europeas llamadas a tener protagonismo en el Mundial de Qatar 2022, de la mano de Luis Enrique, los españoles tienen muy buenos elementos que los ilusionan a levantar su segunda Copa del Mundo de toda su historia. Los españoles quedaron ubicados en el Grupo E junto a Costa Rica, Alemania y Japón. Una zona bastante engañosa en donde saben que cualquier error, puede costar muy caro. El debut para la Roja será ante los ticos y a falta de menos de tres meses para este compromiso, podría darse una gran sorpresa en la lista final de la cita mundialista.

Luis Enrique ha sido bastante directo en cada una de sus decisiones en las convocatorias de la Selección de España. Muy cuestionado, pero tranquilo con sus convicciones. Para él, es más importante lo que el jugador rinda con la selección que con su club, así no esté jugando demasiado. Hay un futbolista en particular que sería titular en cualquier seleccionado y aunque no fue llamado para estas dos últimas fechas de la UEFA Nations League antes de Qatar , posiblemente sea la gran sorpresa de los españoles de cara a la Copa del Mundo.

¿Fichaje estrella en España?

Sergio Ramos podría ser el "fichaje" estrella de la Selección de España cuando toque el momento de anunciar la última convocatoria al Mundial de Qatar 2022. El actual central del PSG ha estado ausente de los terrenos la última temporada producto de lesiones en su cuerpo que le impedían estar al 100%. Ya recuperado, ganando minutos en París, el central español podría ser considerado por Luis Enrique.

Ramos, a sus 36 años de edad mantiene unos registros de 180 encuentros disputados con la Selección de España, marcando 23 goles y levantando dos Eurocopa y un Mundial. Sin duda sería un plus en todo sentido para la plantilla de los españoles. Experiencia y personalidad no es algo que le sobre a la defensa de Luis Enrique y en una cita mundialista siempre será más positivo llevar a los mejores.

Ante Suiza y Portugal en estos encuentros de la UEFA Nations League, Luis Enrique convocó a los siguientes defensores: Pau Torres (Villarreal), Jordi Alba (FC Barcelona), José Gayá (Valencia), Hugo Guillamón (Valencia), Diego Llorente (Leeds United), Eric García (FC Barcelona), César Azpilicueta (Chelsea) y Dani Carvajal (Real Madrid). Es muy probable que más de la mitad de estos jugadores estén en Qatar 2022, sin embargo, el nombre de Sergio Ramos estará a la lista hasta el último momento.