La Selección de Costa Rica dirigida por Luis Fernando Suárez logró una victoria sobre el final ante Uzbekistán (2-1) tras un gol de Kendall Waston cuando ya el encuentro no daba para más. El defensor del Deportivo Saprissa participó en el primer gol y luego terminó siendo el gran protagonismo. Ahora, el tico no quiere conformarse con solo participar en el Mundial de Qatar 2022.

Costa Rica estará en su sexto Mundial y compartirá Grupo E junto a España, Alemania y Japón. Kendall Waston sabe que no son favoritos, pero como uno de los representantes de Concacaf el centroamericano afirmó que el grupo está lleno de confianza y que no irán solamente a participar a Qatar.

'Fue una gira muy positiva, se aprovecharon los dos partidos, todos pudimos jugar, tuvimos buena actitud, siempre creímos que podíamos hacer buenos partidos, tuvimos lapsos de dificultad y mantuvimos la calma y con la fe de que podíamos hacer bien las cosas'', aseveró Kendall Waston tras la victoria agónica ante Uzbekistán.

"Queremos ir al Mundial con el objetivo primordial de ser campeones, muchos dirán que estamos locos pero esa es nuestra mentalidad y pensamiento. Creemos en el lema de luchar hasta el último minuto, no vamos a dejar de creer, siempre está esa garra y esa pasión de darlo todo. Gracias a Dios se me da la oportunidad de anotar pero no hubiese sido posible sin la gran asistencia de Zamora, es un gol de todos, es satisfactorio poder cerrar esta gira de buena manera'', finalizó Waston.

Luis Fernando Suárez sabe que hay mucho por mejorar de cara al Mundial cuando faltan menos de dos meses para la gran cita. A falta de confirmación por parte de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF), Costa Rica jugaría un partido de despedida el 9 de noviembre en el Estadio Nacional.