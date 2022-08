Este domingo, heredianos y manudos se enfrentaron en el juego más vistoso de le jornada 8 del Apertura 2022, la creciente rivalidad entre ambos clubes, el estilo de juego y pelear la punta de la tabla de posiciones eran elementos que estaban en juego en este duelo.

Al final de los 90 minutos, los números en la pizarra cerraron con un empate a 2 goles tras un partido de dientes apretados y muchas decisiones arbitrales cuestionables en ambos bandos, y que hasta el momento siguen generando comentarios de todo tipo en redes sociales.

Reconocer y exigir

No hubo ganador en este partido, pero tras el agónico empate manudo al 95´ y con 2 jugadores menos en cancha, la sensación de triunfo y el mérito es para los manudos; sin embargo, el técnico del Team, Hernán Medford, no se esconde y da su criterio sobre lo ocurrido.

"Nosotros metemos intensidad en todos los partidos, si ve el partido contra el equipo de Canadá (Pacific por la Liga de Concacaf) metimos todo porque si no, nos pasan por encima. Es un tema que lo he escuchado a todos hablando y es cierto. Tenemos que dar un poquito más, sobre todo en el segundo tiempo" dijo el estratega florense.

"El Pelícano" reconoce las falencias de su equipo, sobretodo al cierre de los partidos, una situación que les complicó ya dos juegos y que por poco acaba con la ilusión florense en el torneo Liga Concacaf.

"Soy consciente de que dejamos de hacer cosas en el segundo tiempo, pero seguimos en el primer lugar y líderes invictos. Al final le doy méritos a Alajuelense en los últimos minutos" agregó Medford.

Pero Hernán también habló de las tan comentadas decisiones arbitrales y su punto de vista respecto a estas. Diferente a otras ocasiones, el técnico no se metió en polémicas y por el contrario, justificó lo ocurrido con mesura.

"A los liguistas les expulsaron dos hombres que les tenían que expulsar y a Herediano uno que tenían que expulsar y luego se dio un penal que fue claro. Entonces se equivocó para los dos lados porque hubo muchas que pitaron unas sí y otras no" señaló el estratega al diario La Teja.

Eso sí, a pesar de ponerle el pecho a las balas, reconocer sus errores y méritos del rival, Hernán pide respeto para su equipo y exige que también se le reconozcan los logros que lo tienen de primero en la tabla de posiciones y sin derrotas hasta el momento.

"¿Quién es el primero?, no me gustaría estar con seis puntos arriba, ¿donde está la presión?, no me la tire la presión que no existe. Usted me debería decir ‘felicito a Heredia porque está arriba’. No entiendo, no es presión, se trata de seguir ganando" dijo con aplomo el mundialista de Italia 90 y Corea-Japón 2002.

Herediano jugará su próximo partido este miercoles a las 3 de la tarde (Hora de CRC) ante Guanacasteca y espera seguir aumentando su diferencia en la cima de la tabla.