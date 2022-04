El delantero costarricense, Felicio Brown Forbes, finalmente definió su futuro lugo de haberse desligado por mutuo acuerdo del Wisla Cracovia en Polonia, una escuadra que por más de un año se había opuesto a una transferencia del atacante al balompié asiático.

Brown, quien tiene bastante rato sin recibir convocatorias a la Selección Nacional de Costa Rica, estampó su firma con el FC Wuhan, un club que milita en la Primera División del fútbol de China, o mejor conocida como Superliga China.

''Estoy feliz de anunciar que me uniré a mi nuevo club FC Wuhan en China. Estoy listo para este nuevo desafío y aventura. Estoy dispuesto a darlo todo para tener éxito. Agradezco a todos por su apoyo, lo aprecio'', publicó el delantero costarricense y de nacionalidad alemana, en su cuenta oficial de instagram.

Brown llega como agente libre tras haber rescindido su contrato con la institución polaca el 11 de marzo pasado, y este será su cuarto país donde juegue, ya que en el pasado estuvo vinculado a diferentes escuadras de Alemania y Rusia en el viejo continente.

El equipo chino tiene su sede en Wuhan, Hubei, y su estadio es el Wuhan Five Rings Sports Center que tiene una capacidad de 22.140 aficionados. Asimismo, el accionista mayoritario actual es la sociedad de inversión Wuhan Zall Desarrollo Holding Co. Ltd.