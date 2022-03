El técnico de la Asociación Deportiva San Carlos, Douglas Sequeira, ha llamado la atención de muchos en Costa Rica por su apasionante, insistente, enérgica e intensa forma de dirigir a su equipo durante los partidos del campeonato nacional.

Esa particular forma de comandar a sus jugadores desde el área técnica, moviéndose de un lado a otro y girando instrucciones, ha generado que algunas personas hayan dicho que el timonel norteño imita a Diego "Cholo" Simeone, técnico del Atlético de Madrid, pues ambos siempre se ven inquietos en los partidos.

Sin embargo, Sequeira aclaró que no le copia al timonel argentino de los colchoneros: "Yo nocopio a nadie, estas hablando palabras mayores. Yo no soy nadie al a par de Simeone, tengo que comer mucho zacate y él está en el alto nivel. Yo no copio y pego, sino lo que siento".

Simeone agregó: "Me muevo demasiado y espero cambiarlo porque en veces los árbitros me dicen que me pueden expulsar. No voy a dejar de moverme en el área, pero sí me paso. Tal vez es la presión inmediata que yo quiero que mi equipo haga. En el partido me transformo".

Sequeira también aseguró que sus jugadores ya están acostumbrados a esa forma de comportarse, debido a que es igual en los partidos y en los entrenamientos. Por otro lado, los dirigentes norteños están muy satisfechos por el trabajo de este técnico, ya que San Carlos suma 16 puntos en diez partidos disputados y están metidos en zona de clasificación del Clausura 2022.