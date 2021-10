La eliminatoria mundialista de la Concacaf reanudará mañana su actividad con la realización de la cuarta jornada, donde uno de los duelos que más llama la atención es el de Honduras versus Costa Rica, en uno de los Clásicos de Centroamérica y que ha dejado varios cruces inolvidables en la historia de ambos conjuntos.

Carlos Costly, actual jugador de Marathón y exseleccionado catracho, charló para TD Más, donde recordó los grandes momentos que vivió en los duelos ante los ticos, en especial en eliminatoria mundialista. El delantero tuvo la oportunidad de marcarles, incluso cuando ya estaba Keylor Navas, en lo que manifestó que fue un sentimiento lindo.

“Me acuerdo del 4-0 que les metimos aquí (Honduras), donde la Selección de Costa Rica venía muy en alza, buenos jugadores como Keylor Navas con un proceso para llegar hasta donde está. Creo que es bonito recordar esos partidos anteriores”, comenzó diciendo, para luego dar su pronóstico: “Honduras gana 1-0, es lindo anotarle a Costa Rica y más a Keylor”.

Costly también dio su punto de vista sobre la actualidad de la H: “Honduras llega con más presión por lo que se vivió ante Estados Unidos, eso no se esperaba, tenemos que sacar puntos en casa y afuera. Aquí el ambiente es muy tengo, la gente siempre quiere ganar y por eso llena el estadio y con un 4-1 en contra, que no es algo fácil que a la afición le pase así nomás”.

“Contra Costa Rica tenemos que sumar los tres puntos y después se juega ante México e ir a sacar puntos allá es difícil, pero no imposible”, finalizó diciendo Carlos Costly, que hace unos años fue uno de los artífices del aztecaso del 2013.