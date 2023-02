Conozca los ganadores de los premios The Best de FIFA

Este lunes no es un lunes cualquiera, hace apenas unos minutos se llevó a cabo la ceremonia de los premios The Best, galardones que entrega el máximo ente futbolístico FIFA a lo mejor del fútbol alrededor del mundo y por supuesto, la atención de todos los medios estuvo concentrada en esta actividad.

Con sede en París, la ceremonia de este año contó con todos los ingredientes de un evento de esta envergadura; formalismo, elegancia e incertidumbre pero sobretodo, el morbo por saber si Lionel Messi subiría de nuevo al podio o si el máximo galardón llegaría a manos de alguien más.

A continuación la lista de los ganadores a los premios The Best

Mejor jugador

A pesar de que se tejió todo un drama alrededor de quién debería dejarse este galardón, se impuso la lógica y por segunda vez en su historia, el argentino Lionel Messi fue el ganador del trofeo al mejor jugador de todo el 2022, superando a los franceses Kylian Mbappé y Karim Benzema.

Levantar la Copa del Mundo en Qatar, es sin lugar a dudas, el elemento que inclicó fuertemente la balanza en favor del suramericano, que también ganó este reconocimiento en 2019. La pulga cerró un año inolvidable.

Mejor jugadora:

El galardón como la mejor jugadora e todo el planeta se lo llevó la española Alexia Putellas, estrella del Barcelona Femenino y de su selección.

Putellas derrotó en esta elección a Beth Mead, del Arsenal de Inglaterra y a la norteamericana, Alex Morgan, del San Diego Wave.

Premio Puskas:

Una de las categorías más esperadas de la gala por los aficionados en todo el mundo; el reconocimiento para esta edición fue para Marcin Oleksy, de fútbol para amputados, con un tremendo golazo que no dejó espacio a dudas, además de ser un hermoso mensaje inspiracional, debido a su condición.

Oleksy recibió un balón centrado por el sector derecho y definió de media volea apoyado a su bastón, para concretar una anotación de proporciones épicas y que hoy le valieron el premio.

Mejor entrenador:

De las categorías más reñidas por la calidad de los candidatos, sin embargo, de nuevo pesó el título de campeón mundial para definr al ganador. El argentino Lionel Scaloni, técnico de la Selección Argentina se dejó el premio al mejor DT del mundo.

Los estrategas que competían por este galardón eran gigantes en el banquillo, tales como Carlo Ancelotti, del Real Madrid, y el español Pep Guardiola, del Manchester City.

Mejor entrenadora:

El premio a la mejor estratega del mundo en todo el 2022 fue para Sarina Wiegman, estratega de la selección femenina de Inglaterra.

Wiegman ganó el premio a sus contendientes, Sonia Bompastor, del Lyon y Pia Sundhage, seleccionadora de Brasil, en buena parte, por ganar la Eurocopa 2022 ante Alemania.

Mejor portero:

Este año, el premio al mejor portero del orbe fue para el argentino Damián Emiliano "El Dibu" Martínez, jugador más que determinante en los momentos más trascendentales de la copa del mundo con su selección y también con su club, el Aston Villa de Inglaterra.

El trío de candidatos estaba compuesto por Yassine Bounou, del Sevilla, Thibaut Courtois, del Real Madrid, y Emiliano Martínez, del Aston Villa, este último, figura determinante para la obtención del campeonato del mundo de la Selección Argentina.

Mejor portera:

En este apartado, el premio fue para la guardameta del Manchester United, Mary Earps, que recientemente levantó el trofeo como campeona de la EUROCopa femenina con las diablas rojas.

La terna para esta categoría estaba compuesta por Ann-Katrin Berger del Chelsea, Christiane Endler, del Lyon y Mary Earps, del Manchester United, quien finalmente, se dejó el reconocimiento.

Otros reconocimientos

FIFA decidió incluir, en esta ceremonia, un par de reconocimientos adicionales que le aportan valor a la actividad deportiva del fútbol; se trata del premio al FairPlay o juego limpio y además, premio a la mejor afición del mundo.

En el apartado del FairPlay, el premio fue para Luka Lochoshvili, jugador georgiano, tras realizar una impresionante y necesaria maniobra de primeros auxilios a un rival que se desvaneció en medio de un partido luego de sufrir un ataque cardiovascular, una reacción que literalmente, le salvó la vida al jugador y le valió el cariño y el aplauso del mundo entero.

En el caso de la mejor afición, la locura que montaron los argentinos en Qatar y en cada rincón del mundo, les valieron este reconocimiento, y para recibir el galardón, el popular Tula, uno de los más apasionados aficionados argentinos en toda la historia, dueño del BOMBO argentino, fue el encargado de recibir el trofeo. Su discurso tuvo de todo, menos aburrimeinto o humildad, todo un personaje.

El formato para elegir los ganadores de cada una de estas categorías se hace mediante la votación de periodistas, entrenadores, capitanes y aficionados de todo el mundo.