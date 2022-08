El presidente de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF), Rodolfo Villalobos, se mostró muy ilusionado con la renovación del técnico colombiano Luis Fernando Suárez, quien extendió su ligamen con la Selección Nacional hasta el Mundial de 2026.

Sin embargo, Villalobos aseguró que nunca se sintió amenzado o en competencia con otras federacions por los servicios de Suárez, a pesar de que medios internacionales replicaron en los últimos meses que habían otras ofertas de selecciones como Perú y Colombia.

“Nunca competimos con nadie, entre él y yo nunca hemos tocado medio tema del contrato, el contrato solo lo manejamos con su representante, pero siempre que hablamos estábamos más cerca y nunca me sentí compitiendo con nadie, a pesar de que escuchábamos en los medios de comunicación intereses, nunca me sentí amenazado de que no renovara”, enfatizó Villalobos.

Asimismo, el jerarca costarricense fue contundente en que el contrato fue una negociación integral, en la que existieron muchas coincidencias. Sin embargo, ni Villalobos ni el técnico entraron en detalles sobre la cláusula de rescisión en caso de una salida, así como el monto económico, aunque sí se confirmó que hubo un aumento en su salario.

“El contrato tiene una cláusula de confianza que no se puede revelar, pero lo único que le digo es que hemos sido equilibrados", recalcó el mandatario de la FCRF, quien también dijo que pronto se confirmarán los amistosos que tendrá La Sele previo al Mundial de Qatar 2022.