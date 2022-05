Este fin de semana se disputa la jornada 22, la última del Clausura 2022, y se definen los clasificados a las semifinales. Alajuelense y Cartaginés son los únicos dos equipos que tienen el boleto para las fases finales. Otro cuatro se jugarán todo para poder clasificar y soñar con consagrarse campeón.

En la última fecha Herediano, Saprissa, AD San Carlos y Sporting San José tendrán la oportunidad de acomodarse entre el tercer y cuarto puesto del campeonato. No todos están en las mismas condiciones y, por eso, en FCA te explicaremos que es lo que necesita cada uno para poder continuar con vida.

Herediano

De los cuatro, Herediano es el que mejor está debido a que se encuentra tercero con 33 puntos, le lleva dos a Saprissa y San Carlos y uno a Sporting. El Team ganando clasifica como tercero sin depender de nadie. Con un empate, gracias a su gran diferencia de gol, también estaría prácticamente clasificado y en el puesto 3.

La derrota los hará esperar que ni los Morados ni los Toros ganen sus respectivos encuentros. Sporting también podría dejarlos afuera, pero debería haber una goleada histórica en ambos duelos.

Saprissa

La remontada del Saprissa parece ser histórica y le falta muy poco para completar el gran objetivo de clasificar. Los Morados se cruzarán contra Grecia. Un triunfo los deja en la puerta, pero no clasificados. Ahí después dependerán de que Herediano no empate o gane y que San Carlos, si consigue la victoria, no haga la misma cantidad o más que ellos. El empate solo sirve si caen los Toros y la derrota los deja eliminados.

AD San Carlos

San Carlos está cuarto en este momento con la misma cantidad de diferencia de gol que Saprissa, pero más goles a favor. Tendrá un duelo directo con Sporting en la última jornada y un triunfo lo deja al bordo de las semis, aunque deberán esperar que Herediano pierda o que los Morados no hagan más goles que ellos. Empatando deben esperar una derrota del Sapri y perdiendo quedan eliminados.

Sporting San José

Es el club que más difícil la tiene, pero la esperanza es lo último que se pierde. Sporting debe vencer si o si a San Carlos si quiere soñar con clasificar a las semifinales. Con el triunfo, el equipo de San José debe esperar que Saprissa no gane. También puede alcanzar a Herediano, pero deberían golear ellos y que el Team también pierda por muchos goles.