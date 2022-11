Faltan tres días para que comience el Mundial de Qatar 2022 y la Selección de Costa Rica ya se encuentra afinando los detalles de otra cita mundialista. La periodista Carolina Padrón ha seguido muy de cerca todo el proceso de la Sele en los últimos años y quiso dedicarle unas palabras a través de ESPN. En este texto, la comunicadora venezolana aseguró que si hay un combinado que sabe comprometerse y cumplir, esos son los ticos.

El calendario de la presente temporada, los escasos días de preparación que se tienen para preparar el certamen y las conclusiones que se sacan a último minuto, son factores que han jugado en contra de todas las selecciones. A pesar de esto, Costa Rica ya ha enfrentado situaciones complicadas en un Mundial y en Qatar va a querer demostrar que no vinieron de paseo, a pesar de compartir grupo con Alemania, España y Japón.

"Los sueños también se pueden medir en kilómetros. A la selección de Costa Rica la separan 13.749 del suyo. Qatar se ve como un oasis. Con ese efecto de lo que se percibe a lo lejos, pero se desconoce si es real. Costa Rica está dispuesta a caminar por el desierto con la esperanza de conseguir la cueva de las maravillas", escribió Carolina Padrón para ESPN.

"¿Qué si la suerte les volvió a jugar en contra? De eso también va el fútbol. Llegamos siempre con el NO rompiéndonos el bolsillo. Costa Rica tiene en la lengua un qué es lo peor que puede pasar que suena a reto sabroso. De los de nuestro fútbol. Y no. No será ni España ni Alemania, y tal vez ni Japón las que faciliten el camino",

"Y que pase todo. Como Brasil 2014. Porque si alguien sabe que soñar y conseguir pueden ser lo mismo son los ticos. Lo peor que puede pasar ya se dejó atrás. Están aquí y es lo que importa. Y esa barajita -o estampita- mundialista no se intercambia. Como dice Marcelo Bielsa, la actitud tampoco. Y los ticos lo saben. Pura vida mae", sentenció Carolina Padrón.