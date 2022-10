La angustia se apoderó de Yeltsin Tejeda el 15 de septiembre, cuando un fuerte golpe en su tobillo lo sacó de la cancha en el empate 1-1 entre el Club Sport Herediano y Real España. Aquel juego dictaminó la eliminación de los Rojiamarillos de la Liga Concacaf. Pero, sobre todo, dibujó un signo de interrogación en el futuro del experimentado volante.

Al día siguiente, Luis Fernando Suárez anunció a los convocados de Costa Rica para la gira amistosa por Asia y, lógicamente, Tejeda no figuró. Aunque lo más preocupante era que si su recuperación se daba acorde a los tiempos del parte médico oficial, de cinco a seis semanas, se perdería el cierre de la fase regular y casi toda la etapa final del Apertura 2022, llegando sin rodaje para el Mundial de Qatar 2022.

Sin embargo, menos de un mes después, todo parece indicar que el contención volverá a las canchas esta semana y, de no mediar ningún imprevisto, asistirá a su tercera Copa del Mundo. "Gracias a Dios estoy mejor. Ya estoy en cancha realizando trabajos aeróbicos. Durante este tiempo me sentí muy bien y espero estar en cancha para el juego de vuelta este sábado frente al Puntarenas FC", le comentó a La Nación.

Para superar el esguince de tobillo, que lo tuvo, por ejemplo, haciendo trabajos de recuperación en una cámara hiperbárica —desde allí siguió los juegos de la Tricolor—, Tejeda se comprometió al cien por ciento: "Sé que si no hubiese hecho todo el esfuerzo que hice y con la dedicación que puse en cada sesión, no estaría como estoy", aseguró.

"Un día después de la lesión, el doctor de la Selección Nacional, Alejandro Ramírez, me mandó a hacer una resonancia. Desde entonces hemos ido paso a paso, de una manera responsable, sin brincarnos ninguna etapa, y hemos ido mejorando. Ya nos incorporamos a los entrenamientos del equipo y espero poder ayudar a mis compañeros en el partido del sábado (15)", reveló.

Recordemos que la semifinal de ida tendrá lugar a las 8:00 p.m., en el Estadio Colleya Fonseca. Y Tejeda afirmó que estar presente en esta instancia decisiva es su prioridad: "Aún faltan días para que termine el campeonato y tengo que pensar en mi equipo. No puedo ser tan irresponsable de pensar solo en la Selección, porque tengo que estar en cancha y tener ritmo de juego para poder llegar bien a la Copa del Mundo".

Respecto a su cupo en la Sele, en donde se ha erigido como un hombre de confianza para Suárez, recalcó que "muchos compañeros se han esforzado por hacer buenos partidos y tener un buen rendimiento para estar en la Selección. No me puedo sentir indispensable, en nuestro país hay muy buenos jugadores y mi deseo es ser tomado en cuenta, porque me lo he ganado".