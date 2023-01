LD Alajuelense vs AD San Carlos disputarán la 2ª jornada del Clausura 2023 de la Liga Promérica de Costa Rica. Entérese día, horario, canal de TV y streaming para verla EN VIVO y EN DIRECTO.

Alajuelense vs San Carlos: cuándo, dónde y por qué canal ver EN VIVO el juego por la fecha 2 del Clausura 2023 de la Primera División de Costa Rica

Liga Deportiva Alajuelense y San Carlos chocarán este sábado 21 de enero por la segunda fecha del Torneo Clausura 2023 de la Liga Promérica de Costa Rica. El conjunto Manudo quiere seguir por la senda del triunfo tras su debut goleador frente a Santos, mientras que los Toros del Norte buscarán su primer triunfo tras dividir honores con Puntarenas.

Alajuelense vs San Carlos: fecha, a qué hora juegan y dónde ver el partido

Alajuelense recibirá a San Carlos mañana, sábado 21 de enero, en el Estadio Alejandro Morera Soto a partir de las 7:00 p.m. de Costa Rica. El encuentro se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO a través de FUTV . Y será arbitrado por Roy Navarro (juez central), Enmanuel Alvarado (asistente 1), Ricardo Martínez (asistente 2) y Roy Monge (cuarto árbitro).

Alajuelense vs San Carlos: cómo llegan los Rojinegros

La Liga venció 5-1 a Santos en su estreno gracias a los goles de Carlos Mora, Alex López, Johan Venegas, Freddy Góndola y Doryan Rodríguez. De cara al sábado, Andrés Carevic no contaría con el hondureño Ángel Tejeda, pues aún no tiene el permiso de trabajo. Pero podría darle sus primeros minutos a tres refuerzos que, curiosamente, son ex San Carlos: Carlos Martínez, Juan Luis Pérez y Suhander Zúñiga.

Alajuense vs San Carlos: cómo llegan los Toros del Norte

El conjunto de Víctor Abelenda igualó 1-1 con Puantarenas en el Carlos Ugale, recinto en donde los Chuchequeros no ganan desde 2009 (2-0). Richard Chirino marcó el tanto sancarleño y Roberto Córdoba se fue expulsado, por lo que no será de la partida. Los Toros, que cuentan con tres joyas Erizas: Félix, Mora y Bran, quieren enderezar su rumbo. Y McDonald prometió que le "harán mucho daño a la parte defensiva".

Alajuelense vs San Carlos: último partido entre ambos

Alajuelense y San Carlos se cruzaron por última vez el 24 de septiembre de 2022, en la decimocuarta jornada del Torneo Clausura. Aquel día igualaron 0-0 en un partido poco emocionante, pero que contribuyó a que los dirigidos, en aquel entonces, por Douglas Sequeira no clasificaran a la fase final.