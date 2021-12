Hace unos días José Salvatierra le habría comunicado a Alajuelense que no continuaría en el club y por esta razón según se mencionó en Tigo Sports Costa Rica, el lateral derecho estaría en conversaciones con otro equipo tico.

No terminaron bien las cosas para Alajuelense en este torneo, más allá de la eliminación en semifinales lo que más dolió fue que esto sucedió ante el Deportivo Saprissa. Esto no gustó para nada a la directiva y tampoco a los jugadores del plantel. De hecho, varios de ellos ya no formarán parte de los Rojinegros para el 2022. José Salvatierra podría ser uno de ellos, a sus 32 años de edad y prácticamente toda una vida en Alajuelense, estaría siendo vinculado con la camiseta de otro club costarricense.

Recordemos que José Salvatierra estuvo en los Manudos desde el 2010 y al parecer desde la Liga la decisión que habían tomado desde un principio era no renovarle el contrato. Las lesiones fueron el gran motivo por los que decidieron no extender más el vínculo y el defensor deberá buscar nuevos horizontes. Durante este torneo, el futbolista de 32 años solo pudo disputar 7 partidos. Además, se lo notó con falta de ritmo cuando tuvo que estar desde el arranque.

El futuro de José Salvatierra

Ante este escenario, José Salvatierra también ha tenido que tomar una decisión y según fuentes de Tigo Sports Costa Rica, el futbolista estuvo en las oficinas del Sporting San José para escuchar alguna oferta. Y raíz de esto, Alajuelense volvió a comunicarse con el jugador para tratar de frenar es ida definitiva del jugador y este habría reconsiderado el panorama. Lo que podría existir ahora un renegociación entre las dos partes.

Los fichajes son muy cambiantes y tanto el club como el jugador pueden cambiar de parecer en días. Sin embargo, al parecer José Salvatierra cuando ya tenía un pie afuera de Alajuelense, las cosas podrían cambiar. Lo que sí podría ser un hecho es que no resolver su situación con los rojinegros, veremos al lateral derecho muy probablemente defendiendo los colores de otra camiseta en Costa Rica.