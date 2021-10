La Liga Deportiva Alajuelense dio a conocer ayer que el costarricense Luis Marín no seguiría como entrenador del equipo, porque no consiguió los objetivos trazados, entre ellos ser campeón de la Liga Concacaf, en el que quedó fuera en los octavos de final. Ante esto, el estratega no se quedó callado y lamentó la decisión que tomó el club.

Marín utilizó las redes sociales para dar su versión, para manifestarse por lo que hizo el, pero sobre todo indicó que lamentó que muchas circunstancias no le permitieran desarrollar su metodología, así como no tener más tiempo para hacerlo, no contar con más apoyo, paciencia y espacio por parte de las autoridades manudos.

“Me habría gustado contar con más apoyo, paciencia y espacio para desarrollar mi metodología y así poder lograr las metas que me había planteado, es muy doloroso para mí dejar esta institución, sin haber tenido la oportunidad de formar al equipo para lograr levantar muchas copas más”, es una parte del comunicado del técnico

“Es lamentable la falta de paciencia y respeto que a veces se tiene, para que los técnicos desarrollen su trabajo por completo. Dirigir en nuestro país se ha convertido en un “Juego de Coliseo Romano”, donde entramos al campo de batalla expuestos a ser masacrados ante el cualquier fallo”, agregó el estratega.

“Dicen que nadie es profeta en su propia tierra... triste pero cierto, nos ven como profesionales desechables. Hablo en mi nombre, pero creo que algunos colegas también apoyarán mi criterio. Definitivamente esa no fue la vivencia sana del fútbol de alegría, garra, pasión y valores que yo aprendí desde niño y defenderé hasta el final de mi vida”, finalizó Luis Marín.