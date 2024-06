Luego de varios intentos, Marquinhos parecía abrir el marcador en el Brasil vs. Costa Rica de la fase de grupos de la Copa América 2024 a los 32 minutos de acción, pero justo cuando se disponían los ticos a sacar desde punto central, la acción se fue a revisión en el VAR y se echó para atrás.

Brasil generó más peligro en la primera media hora de partido mientras los centroamericanos prefirieron resguardarse y buscar oportunidades en el contragolpe. Una de las más peligrosa fue una acción de Rodrygo, el delantero del Real Madrid disparó cruzado y le sacó pintura al segundo poste.

Rodrygo y Vinícius Jr. mostraron destellos de su habilidad, aunque sin éxito en sus intentos de perforar la defensa costarricense, que ha estado bien organizada y disciplinada.

Por otro lado, Costa Rica demostró ser un rival difícil de doblegar. A pesar de que Brasil dominó la posesión, los ticos lograron mantenerse sólidos en defensa y lanzando algunos contragolpes peligrosos.

La otra jugada que generó molestia

Sin embargo, en la primera parte, el árbitro César Arturo Ramos se volvió a ver involucrado en la polémica, después de que, en una jugada confusa, el balón parecía pegar en la mano de Juan Pablo Vargas dentro del área. No obstante, el juez central prefirió no revisar el VAR y mantenerse con la decisión de no pitar penal.

Recordemos que ambos equipos llegaban obligados a la victoria después de que Colombia venciera 2-1 a Paraguay en el primer partido del Grupo D en la Copa América 2024. Aunque para Costa Rica puede resultar un gran empate, tomando en cuenta que se trata de las mejores selecciones del continente y del mundo.