La lesión sufrida por Michael Amir Murillo ya algunas semanas atrás, no significó, para nada, noticias agradables en la Selección de Panamá y el Olympique Marsella, donde es un habitual en el lateral derecho titular. El golpe en el aductor de su muslo derecho requirió una operación que lo mantuvo fuera de las canchas por un período considerable.

En un principio, Gennaro Gattuso, ex-entrenador de Murillo, había presentado optimismo sobre su pronta recuperación. Sin embargo, la lesión resultó ser más grave de lo esperado y se estimó que el futbolista podría perderse lo que resta de la temporada, una noticia que, sin duda, preocupó tanto para al equipo nacional, como a su club.

Incluso, durante una conferencia de prensa semanas atrás, Jean-Louis Gasset confirmó la situación de Murillo, quien no pudo participar en las últimas semifinales de la Liga de Naciones de Concacaf. La Federación Panameña de Fútbol también emitió un comunicado oficial informando sobre la ausencia de Murillo por un período de 2 a 3 meses, debido a su operación y el tiempo necesario para su recuperación.

Sin embargo, hace unos días, las noticias indicaron que la evolución de Michael Amir Murillo había sido más rápida de lo esperado. Según informes del diario francés L’Equipe, el lateral diestro regresó a los entrenos y se preveía que su recuperación se redujera. La noticia representa un alivio tanto para la Selección de Panamá como para el Olympique Marsella, por la importancia de Murillo en ambos elencos.

Podría ser elegible

Y durante la semana pasada, se dio a conocer que el panameño ya entrena junto al resto de sus compañeros. De hecho, se comentó que su regreso podría darse en los próximos días. No obstante, será crucial que no se le fuerce al defensor para que no recaiga en el golpe sufrido hace varios días.

Al igual, desde Francia aseguran que el canalero está listo para ser parte de la escuadra que disputará la ida de los cuartos de final de la UEFA Europa League ante Benfica. Y aun cuando cabe la posibilidad de que no vea minutos, es de vital importancia que vuelva a ser elegible para su DT, Gasset.

Refuerzo para Thomas Christiansen en Copa América

Además, su regreso anticipado también sería bienvenido para la Selección de Panamá, que se prepara para retomar las acciones en las Eliminatorias y la Copa América en junio. Los Canaleros se medirán a Guyana y Montserrat en las Eliminatorias, antes de participar en la Copa América, donde enfrentarán a equipos de alto calibre como Uruguay en su primer partido.