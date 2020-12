Walter Centeno luego de la derrota de Saprissa: “No podemos perder una semifinal de esa forma”

Walter Centeno mostró su molestia luego que Saprissa cayera de forma estrepitosa contra Herediano en las semifinales.

Deportivo Saprissa no pudo ni meter las manos en el juego de ida de las semifinales del Torneo Apertura 2020 de la Liga Promerica, luego de caer 3-0 ante Herediano, resultado con el que complica sus aspiraciones para avanzar a la Gran Final, por lo que en el encuentro de vuelta deberá ganar por un marcador más abultado.

Walter Centeno, entrenador del Monstruo Morado, habló en conferencia de prensa, en donde mostró su molestia, porque su equipo no hizo lo que se tenía planteado, además porque hubo varias cosas que no le gustaron y por la forma en que se dio la derrota, que al final los deja comprometidos.

“Voy a hablar en lo interno con los jugadores, pero estoy muy molesto porque no podemos perder una semifinal de esa forma, sobre todo con varias cosas que no me gustaron y hablaré con ellos. No planteamos el partido para esto, lo que venía haciendo Saprissa no es el reflejo de lo que se vio ayer, sin quintarle méritos al rival que hizo lo que tenía que hacer”, opinó.

A pesar de estar evidentemente molesto, Centeno también se mostró tranquilo y con confianza en que podrá pelear por remontar la serie el domingo en su casa. “Vamos a tranquilizar a los jugadores y a hablarles como se debe, son profesionales, deben saber que representan a la institución más gloriosa del país, debemos que tener confianza en el trabajo”.

Por último, Centeno fue cuestionado sobre su continuidad en el equipo, pero fue claro en decir que tiene contrato de dos años con Saprissa, que la directiva no le ha dicho nada hasta el momento. “Vengo trabajando tranquilo y haciendo las cosas bien de acuerdo a lo que Saprissa quiere, es una pregunta que le debe hacer a los directivos”.