Las grandes ausencias en la convocatoria de Honduras

Fabián Coito dio la lista de citados para el duelo ante Estados Unidos y faltan algunos nombres importantes.

Se viene las semifinales del Final Four de la Nations League y Honduras enfrentará a Estados Unidos, el jueves 3 de junio. Fabián Coito dio la lista de convocados de la Bicolor para el partido de la competencia de Concacaf y también para el amistoso que jugará ante México, el 8 del próximo mes.

Entre los citados hay ausencias importantes que llamaron la atención y esas son la de Jerry Bengston, Bryan Róchez y Muma Fernández. Cada uno está viviendo momentos diferentes en sus respectivos clubes y la falta de ellos en el combinado catracho está más o menos justificada.

Jerry Bengston viene de conseguir el tricampeonato con Olimpia y marcó el penal decisivo en la tanda contra Motagua. Pese a eso, sus rendimientos en los amistosos contra Bielorrusia y Grecia no fueron buenos. No aprovechó una clara ocasión de gol y tuvo problemas al momento de definir. Esto inclinó la balanza para que el estratega charrúa decida no llamarlo.

La publicación que realizó Muma Fernández tras no ser convocado. (Whatsapp)

La ausencia más sorpresiva es la de Bryan Róchez, que tuvo una excelente temporada personal con Nacional de Portugal. El equipo descendió, pero el atacante hondureño le marcó a los equipos grandes de la Liga NOS. No figura como lesionado y es extraño no verlo en una lista donde hay un solo 9 de área natural, Choco Lozano.

Otra sorpresa es Muma Fernández, de enorme campaña en el Motagua. No es la primera vez que, pese a su buen rendimiento, no es llamado por Coito. El propio futbolista lanzó un mensaje en sus redes y se mostró muy golpeado: "Ya no sé qué hacer para que me tomen en cuenta en la selección. Qué tristeza, pero así es esto, toca seguir luchando y perseverando. Esto es Honduras".