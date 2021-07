Rubio Rubín: "Guatemala suena fuerte, será una realidad"

Mientras esperan su respuesta desde Guatemala, Rubio Rubín contó que está tramitando el pasaporte y podría tomar una decisión.

Poco antes del comienzo de las Eliminatorias Concacaf, Guatemala comenzó a buscar futbolistas no nacidos en el país para poder nacionalizar y convocarlos. Uno de los principales apuntados fue Rubio Rubín, pero entre la demora de los papeles y la indecisión del jugador no llegaron a tiempo para que juegue la clasificación a Qatar 2022 ni tampoco para la Copa Oro 2021.

Pese a todo, el delantero del Real Salt Lake contó en una entrevista que hizo con el medio oficial de su club que está tramitando el pasaporte chapín. El jugador analiza representar en un futuro a la selección centroamericana, en caso de que no reciba un llamado de Estados Unidos antes. Tiempo hay ya que no queda ninguna competencia oficial para la Azul y Blanco en estos años.

“Muchos quieren saber sobre mi futuro en alguna selección. La oportunidad que tuve en Guatemala fue por el profe Amarini y sé que ya no sigue. Sé lo que trae la Selección de Guatemala y es una oportunidad grande la que estoy tomando”, declaró Rubi Rubín sobre si se suma o no al combinado chapín.

Y aclaró: “Al momento no he tomado una decisión, pero ya estoy trabajando para sacar mi pasaporte guatemalteco. Ya tengo pasaporte mexicano y americano, pero me falta el guatemalteco. Tengo las puertas abiertas, creo que Guatemala suena fuerte, la gente, el apoyo que tengo acá. Se ama todo eso, lo tomo como motivación y un día, si Dios quiere, será una realidad”.

Para finalizar, destacó que se tomará un tiempo para decidir que hacer “Yo sé que al momento Guatemala quedó fuera de Copa Oro y fuera del Mundial. Falta mucho para que la Selección regrese a competir, creo que hasta 2024. Entonces ahora no siento la presión de agarrar todo y hacerlo. Por lo pronto estoy bien feliz de haber ido a Guatemala”.