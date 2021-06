Eriq Zavaleta contó la extraña sensación que tuvo cuando sonó el himno de El Salvador

Ante Islas Vírgenes Estadounidenses y Antigua & Barbuda, Eriq Zavaleta debutó con la Selecta y escuchó por primera vez el himno de El Salvador.

Después de varias idas y vueltas, Eriq Zavaleta tuvo sus primeros partido con la Selección de El Salvador. El defensor nacido en Estados Unidos representó a la nación de su padre y fue con dos victorias importantes que lo clasificaron a la siguiente fase de las Eliminatorias Concacaf. El futbolista de Toronto FC entró bien en el grupo de la Selecta y fue elegido entre los tres capitanes del combinado nacional.

En una nota que dio con El Gráfico, el defesnsa contó como se sintió en sus primeros dos encuentros con la camiseta azul y blanca. Además, expresó la sensación que tuvo al momento de sonar el himno cuscatleco. Fue la primera vez que lo escuchó dentro de un campo de juego y defendiendo los colores del país centroamericano.

"Pienso que el debut fue excelente. Me siento honrado de vestir la camiseta de la selección y escuchar el himno nacional me puso nervioso pero cuando empezó el primer partido, me sentí cómodo como en un juego más. Hasta ahora los resultados han sido lo que buscamos porque trabajamos para ganar", declaró Zavaleta.

También se refirió al apoyo que tuvo por parte de sus compañeros desde el primer momento: "Me sentí muy honrado de ser elegido por mis compañeros. Ellos me nominaron y eso demuestra que tienen un gran respeto por mi y es algo que no tomo a la ligera. Es una responsabilidad importante con el equipo".

Para finalizar, explicó por qué decidió defender la camiseta de la Selecta: "Creo que es el momento adecuado en mi carrera para asumir este reto y más con Hugo Pérez como entrenador. Hay un equipo nuevo y una nueva cultura de trabajo que se está estableciendo. A mis 28 años, casi 29, estoy en la mejor etapa de mi carrera y estoy listo para ayudar a la selección nacional".