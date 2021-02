Sebastián Bini, DT de Municipal, explota contra la presencia de los aficionados del Guastatoya en la final

Después de las imágenes de la final entre Municipal y Guastatoya, Sebastián Bini explotó por la presencia de los fanáticos rivales.

Siguen las repercusiones por lo sucedio en la final del Apertura 2020 entre Guastatoya y Municipal. Más allá de la victoria en la ida de Auriverdes por 2-1, todas las cámaras se centraron en la gran presencia de público que hubo en las tribunas. Los locales llevaron mucha más gente de la permitida, algo que estaba completamente prohibido por parte de la federación y que pareció no importar. Al que se le influyó fue Sebastián Bini que explotó en sus declaraciones por lo ocurrido en el Estadio David Cordón.

El entrenador de los Rojos habló en una entrevista con ESPN: “Es vergonzoso. En el plano deportivo, sabemos que Guastatoya nos ganó bien. No hay nada que decir, ni objetar. Ahora, si vamos al plano extra, la verdad no puedo entender como hay gente que se le ocurre llenar un estadio en plena pandemia, porque sinceramente parecía un partido norma. Al final a mi me tiraron un vasazo de cerveza”.

Y agregó: “Me parece que esta fuera de la realidad. Acá en Guatemala se cierran centros comerciales más temprano, hay gente que trabaja en restaurantes que no puede abrir, los mercados cierran antes y hay estadios como el este, a parte con invitaciones y todo. Me parece que se tiene que investigar más, es una falta de respeto, se ríen del Ministerio de Salud, se ríen de la salud y me parece que eso es un problema”.

Sobre la agresión que denunció Bini, el comisario del juego lo reportó en su informe pero este no fue conocido por el Órgano Disciplinario de la Liga Nacional. Esto se deba a que faltaban las firmas y sellos correspondientes que necesita el documento. De esta manera, no habrá sanción para los Pecho Amarillo.

Por el momento, el Guastatoya solamente recibió una multa de 10 mil quetzales por la presencia de más personas de las permitidas. Todo lo demás reportado por el comisario del encuentro no tendrá consecuencias por los problemas burocráticos que tiene el documento presentado.