Walter Centeno envió un contundente mensaje pese a caer derrotado en el Clásico Nacional

Los dirigidos por Walter Centeno perdieron (2-3) ante Alajuelense en el Clásico Nacional.

El partido más esperado por el fútbol costarricense se dio la noche de ayer con el Clásico Nacional entre el Deportivo Saprissa y la Liga Deportiva Alajuelense. Bajo un ambiente distinto debido a todas las medidas por el COVID-19, los rojinegros se quedaron con los tres puntos en un apasionante encuentro (2-3) que los deja hasta la fecha como el gran favorito para este torneo.

Walter Centeno, estratega de los Morados, fue muy claro al reconocer que esta nueva derrota y ante el clásico rival pega el doble. No solamente por ser el Clásico Nacional y perderlo en casa, sino por cómo se dieron las acciones dentro del campo de juego al no tener la capacidad de mantener un resultado. Sin embargo, para Centeno nada está terminado.

“Estamos conscientes que hay un trabajo que nos respalda, pero no hemos sumado. Estoy golpeado, me duele. Se hizo un buen partido, estamos a tres puntos del líder. Lo dije en aquel momento: no podíamos perder más de dos juegos si queremos ser campeones y lo mantengo, pero si ganamos los próximos partidos podemos clasificar. Es un cálculo que hago para meter presión al equipo. El torneo no es cómo empieza, sino cómo termina", comentó Walter Centeno.

"Hay que ser valientes, aceptar las culpas, abarco toda la responsabilidad porque soy el líder del grupo, confío plenamente que los puedo sacar adelante. Estoy enfocado en tratar de darle vuelta a esto. Es muy factible que se puede lograr, apelo a eso porque tenemos buena calidad", culminó Walter Centeno.

Con este nuevo resultado el Deportivo Saprissa de Walter Centeno se ubica tercero en el Grupo B, con once partidos disputados: cinco victorias, dos empates y cuatro derrotas con 17 puntos acumulados hasta la fecha. Los Morados saben que si quieren repetir lo hecho en el torneo anterior, deben mejorar y recuperarse lo antes posible.