Polémica: el dardo de Pedrerol a Messi por haber votado por Keylor Navas

El presentador de El Chiringuito, Josep Pedrerol, editorializó sobre el voto de Lionel Messi a Keylor Navas en los premios The Best.

Lionel Messi votó por Keylor Navas Gamboa como el mejor guardameta del mundo en la gala de los premios The Best 2020. Esto generó una serie de opiniones encontradas y polémica, considerando que dejó por fuera a su compañero en el Barcelona, Ter Stegen. Ante esto, el periodista Josep Pedrerol no se quedó callado, y ha lanzado una dura crítica hacia el astro argentino.



"Messi ha votado a Keylor Navas, ha votado con 5 puntos al ex portero de Real Madrid. ¿Porque ese guiño al Paris Saint Germain? ¿No es suficiente haber votado a Neymar y Mbappe? ¿Porque se ha olvidado de Ter Stegen? ¿Por qué ha elegido a Neuer su rival en la selección?", empezó diciendo el reportero español.

Y siguió: "Las votaciones de Messi llevan a varias conclusiones, una: ha querido premiar a su amigo Neymar. Dos: hacerle un guiño al PSG con Mbappé Y tres: dejar claro que Ter Stegen no es de la pandilla", concluyó.

El voto del capitán del Barcelona y la Selección Argentina se da en un contexto que se puede prestar para malos entendidos. El seis veces ganador del Balón de Oro se quería ir de Cataluña desde principios de temporada, y cada día parece estar menos feliz en el club donde se formó. Uno de los clubes más interesados en Messi es el conjunto parisino, y por eso es que sus votos a jugadores del PSG han levantado suspicacia.