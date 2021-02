Pedro Troglio le vaticina un gran futuro a Josman Figueroa: "Se va ir pronto"

El director técnico de Olimpia, Pedro Troglio, habló maravillas del joven delantero del albo, Josman Figueroa.

En una entrevista para el programa Sin Anestesia, Pedro Troglio charló largo y tendido Carlos Prono, y tocó varios temas relacionados al Olimpia y al fútbol hondureño en general. Ahí, el director técnico del merengue también llamó la atención con una declaración sobre Josman Figueroa.

El joven atacante del albo ha ingresado de cambio en distintos partidos desde el torneo pasado dejando una grata impresión. Ahora también lo hizo en el debut frente a Real España, y nuevamente hizo un gran despliegue de su velocidad, potencia, y atrevimiento a la hora de encarar y regatear.

A causa de esto, el argentino tuvo elogios para su dirigido y sus cualidades, explicando por que le tiene tanta confianza: "Josman entra porque no tiene miedo. Hay otros jugadores que me cuesta un poco más, no porque tengan miedo, sino porque todavia les falta", empezó explicando.

Y siguió: "Cuando yo lo puse un par de veces y entró, no le importó el momento, porque el futbol no se juega con documento. Se juega bien o se juega mal, y Figueroa me daba confianza de ponerlo. Yo creo que este chico va ser una de las figuras del fútbol hondureño lejos. Para mi va tener poco vuelo acá en el país y se va ir pronto", concluyó.