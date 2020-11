Partidos de hoy 5 de noviembre de 2020: ver aquí calendario de partidos internacionales de jornada de hoy

El calendario con todos los partidos internacionales de la jornada de hoy, 5 de noviembre de 2020.

Este jueves 5 de noviembre habrán muchos partidos en el mundo para disfrutar. Toda la atención está en una nueva jornada de la UEFA Champions League por la fase de grupos y así como también los encuentros de vuelta de la segunda ronda de la Copa Sudamericana. A continuación, repasaremos la agenda de estos encuentros del día de hoy.

Europa League

Uno de los torneos de clubes más importantes del fútbol europeo regresa en su tercera jornada de la fase de grupos. Para esta segunda fecha abrirán con los siguientes partidos: Beer Sehva vs Leverkusen ; Lech Poznan vs Standard Lieja ; Benfica vs Rangers ; Slavia Praga vs Niza; PAOK vs PSV; Real Sociedad vs AZ; Ludogorets vs Tottenham; Roma vs CFR Cluj; Rijeka vs Napoli; Omonia vs Granada; Rapid Viena vs Dundalk y Sivasspor vs Qarabag. Todos estos encuentros se disputarán a las 11:55 hora de Centroamérica.

Seguidamente, a las 14:00 hora de Centroamérica estos serán los partidos a continuación: Dinamo Zagreb vs Wolfsberg; Feyenoord vs CSKA Moscú; Arsenal vs Molde FK; Leicester City vs Braga; Milan vs Lille; Young Boys vs CSKA Sofia; Hoffenheim vs Slovan Liberec; Estrella Roja vs Gent; Celtic vs Sparta Praga y Zorya vs AEK para culminar la jornada.

Copa Sudamericana

Ahora nos trasladamos del viejo continente a Sudamérica, donde más tarde, a las 16:15 hora de Centroamérica, se estarán disputando los partidos de vuelta de segunda ronda. Para iniciar, Estudiantes de Mérida vs Coquimbo Unida y Emelec vs Unión. Seguidamente, a las 18:30 horas de Centroamérica se jugará: Junior vs Plaza Colonia; U.Católica vs Sol de América; Bahía vs Melgar y Atlético Tucumán vs Independiente para dar por finalizada la jornada.