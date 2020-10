El calendario con todos los partidos internacionales de la jornada de hoy, 28 de octubre de 2020.

Este miércoles, 28 de octubre, habrán varios encuentros en el mundo para disfrutar. Toda la atención estará en la continuación de la jornada 2 de la UEFA Champions League por la fase de grupos y los partidos por diceciseisavos de la Copa Sudamericana. A continuación, repasaremos la agenda de estos encuentros del día de hoy.

UEFA Champions League

Continúa la segunda jornada de la competición más importante de Europa y habrá varios partidos interesantes para seguir de cerca este miércoles. En el primer horario, 11:55 en Centroamérica y 12:55 en Panamá, se podrá ver los enfrentamientos del Krasnodar (Rusia) vs. Chelsea (Inglaterra) y Basaksehir (Turquía) vs. PSG (Francia). Tras ser suplente en la Ligue 1, Keylor Navas volvería a ser el guardameta titular.

Luego de que finalicen ambos partidos, a las 14 de Centroamérica y 15 de Panamá habrá 6 partidos en simultáneo que le pondrán fin a esta segunda fecha de la UEFA Champions League. Jugarán: B. Dortmund (Alemania) vs. Zenit (Rusia); Brugge (Bélgica) vs. Lazio (Italia); Ferencvaros (Hungría) vs. Dinamo Kiev (Ucrania); Juventus (Italia) vs. Barcelona (España); Manchester United (Inglaterra) vs. RB Leipzig (Alemania); y Sevilla (España) vs. Rennes (Francia).

Copa Sudamericana

Otra competencia que continúa es la Copa Sudamericana con las idas de los diceciseisavos de final. Tras jugarse ayer los primeros partidos, hoy se jugarán 8 encuentros. En el primer horario, 16 en Centroamérica y 17 Panamá, se enfrentarán Fenix (Uruguay) vs. Huachipato (Chile); Lanús (Argentina) vs. San Pablo (Brasil); Atlético Nacional (Colombia) vs. River Plate (Uruguay); y Sportivo Luqueño (Paraguay) vs. Defensa y Justicia (Argentina).

El fútbol no terminará en ese momento y le seguirán otros tres partidos a la vez, a las 18:30 de Centroamérica y a las 19:30 de Panamá. Los partidos a ver serán Vélez (Argentina) vs. Peñarol (Uruguay); Millonarios (Colombia) vs. Deportivo Cali (Colombia); y Vasco da Gama vs. Caracas FC (Venezuela).