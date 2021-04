Partidos de hoy 28 de abril de 2021: ver aquí calendario de partidos internacionales de jornada de hoy

El calendario con todos los partidos internacionales de la jornada de hoy, 28 de abril de 2021, con Concachampions; Champions League; Copa Libertadores y más.

Este miércoles 28 de abril de 2021 tendremos una jornada cargada de fútbol alrededor del mundo, teniendo en cuenta que viviremos la continuidad de importantes certámenes, como la UEFA Champions League o la Copa Libertadores. A continuación, repasaremos los más destacados del día, así como también los que competen a Centroamérica.

Champions League

PSG y Manchester City se medirán este miércoles desde la 1 PM de Centroamérica (2 PM de Panamá) por la ida de las semifinales, a disputarse en el Parque de los Príncipes (París). Keylor Navas y compañía buscarán un resultado que les permita cerrar la llave con tranquilidad en Inglaterra, mientras que los dirigidos por Pep Guardiola procurarán ese marcador que los deje bien posicionados para el desquite en casa.

Concachampions

Este miércoles se cerrarán los partidos de ida de los cuartos de final, luego de los dos que abrieron la etapa ayer: las victorias como visitante de Cruz Azul (3-1 vs. Toronto FC) y Philadelphia Union (3-0 vs. Atlanta United). Desde las 18:30 de Centroamérica (19:30 de Panamá) jugarán Columbus Crew y Monterrey, mientras que 20:30 harán lo propio Portland Timbers y el América.

Copa Libertadores y Sudamericana

En Sudamérica habrá numerosos partidos de suma importancia. Por la Copa Libertadores habrá tres turnos. En el primero, desde las 16 horas de Centroamérica (17 de Panamá) se enfrentarán Defensa y Justicia-Universitario; Nacional-Atlético Nacional y Cerro Porteño-La Guaira. A partir de las 18 harán lo propio Independiente Santa Fe-Fluminense y River Plate-Juniors. A las 20, finalmente, iniciará Barcelona vs. The Strongest y Olimpia vs. Always Ready.

En la Copa Sudamericana, en tanto, habrá seis juegos: Paranaense vs. Metropolitanos e Independiente vs. City Torque comenzarán a las 16:15 de Centroamérica; mientras que Rosario Central-San Lorenzo, Deportes Tolima-Talleres, Emelec-Bragantino y Melgar-Aucas empezarán 18:30

Ligas de Centroamérica

Finalmente, habrá acción en cuatro ligas de Centroamérica: la de El Salvador, Guatemala, Panamá y Nicaragua. En la nación cuscatleca jugarán, todos desde las 15:15 horas, Alianza-Atlético Marte; Chalatenango-Isidro Metapán; Jocoro-11 Deportivo; Luis Ángel Firpo-FAS; Municipal Limeño-Sonsonate y Santa Tecla-Águila.

En territorio chapín habrá seis duelos, todos por la fecha 15: Sanarate vs. Xelajú (1 PM); Cobán Imperial vs. Antigua (3 PM); Deportivo Achuapa vs. Iztapa (3 PM); Guastatoya vs. Comunicaciones (3 PM); Municipal vs. Santa Lucía (3 PM) y Sacachispas vs. Malacateco (7 PM).

En el estado panameño hay tres compromisos pautados para hoy: Deportivo Universitario vs. Chiriqui (3 PM), Alianza vs. Árabe Unido (5 PM) y Veraguas vs. Herrera (7 PM). Finalmente, hay tres partidos en suelo pinolero: Real Madriz vs. Junior (6 PM), Managua vs. Walter Ferretti (7 PM) y Real Estelí vs. Dirianguén (7 PM).