Partidos de hoy 27 de octubre de 2020: ver aquí calendario de partidos internacionales de jornada de hoy

El calendario con todos los partidos internacionales de la jornada de hoy, 27 de octubre de 2020.

Este martes 27 de octubre habrán muchos partidos en el mundo para disfrutar. Toda la atención está en una nueva jornada de la UEFA Champions League por la fase de grupos y así como también los diceciseisavos de la Copa Sudamericana. A continuación, repasaremos la agenda de estos encuentros del día de hoy.

UEFA Champions League

El torneo de clubes más importantes del mundo regresa en su segunda jornada de la fase de grupos. Para esta segunda fecha abrirán estos partidos el Lokomotiv Moscú vs Bayern Múnich y en simultáneao Shakhtar vs Inter. Tanto el equipo ucraniano como el alemán vienen de ganar sus primeros partidos en sus grupos respectivamente. Estos partidos se disputarán 11:55 hora de Cetroamérica

Luego de que culminen estos dos encuentros, más tarde a las 14:00 horas Centroamérica, tendremos los seis encuentros restantes de esta jornada de la UEFA Champions League en simultáneo. Marsella vs Manchester City; Liverpool vs Midtjylland; Mönchengladbach vs Real Madrid; Atlético de Madrid vs RB Salzburg; Porto vs Olympiacos y cerramos la jornada con el Atalanta vs Ajax.

Copa Sudamericana

Ahora nos trasladamos del viejo continente a Sudamerica, donde más tarde, a las 16:00 hora de Centroamérica, se estarán disputando los diceciseisavos con tres partidos interesantes. Sport Huancayo vs Liverpool; Audax vs Bolívar y La Calera vs Deportes Tolima. Este será el menú de los encuentros más determinates de la jornada en el fútbol internacional para disfrutar hoy martes 27 de octubre.