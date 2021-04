Troglio lloró con la victoria en el estadio Azteca

Pedro Troglio mostró su felicidad tras el triunfo de Olimpia ante el América en el estadio Azteca.

Olimpia se impuso 1-0 a América en el juego de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf, victoria que no fue suficiente para poder clasificar a la siguiente ronda, pero Pedro Troglio se mostró emocionado por el esfuerzo que se hizo en el estadio Azteca y que estuvo a un paso de completar la remontada.

“Siento una enorme felicidad por lo que los jugadores me han brindado en la cancha y cerrar un global de 2-2, además, derrotar después de ocho años a un equipo como América en su estadio, lastimosamente no pudimos avanzar, pero este equipo me ilusiona más y representa más al país. Les ha ganado a los mexicanos, al más difícil de todos y a los de la MLS”, dijo Troglio.

“Nosotros como cuerpo técnico queremos dejar cosas importantes. En la pasada Concachampions estuvimos entre los cuatro mejores y en esta nos tocó el rival más difícil. Pensaron que íbamos a quedar eliminados por goleada, pero es un legado que dejamos. No alcanza no hacer un buen partido, felicito al profe Martín por el trabajo físico, es importante saber que se puede”, agregó.

Troglio también comentó que nunca le pasó por la mente que iba a caer con un marcador abultado: “Nunca pensé que íbamos a caer por goleada, sabíamos que íbamos a pelear. Las lagrimas son porque me emocioné con los dirigentes, por eso estaba llorando y la emoción es porque hicimos una llave que no nos alcanzó. Me voy emocionado, pero triste por la eliminación”.

Por último el gaucho habló sobre las acusaciones de juego fuerte por parte de los mexicanos: “No armamos futbol de pegar patadas, cuando juegas con este América es lógico que llegues a destiempo en algunas acciones y a veces llegas tarde, la lesión del jugador es un accidente, pero uno no prepara los partidos para pegar”.